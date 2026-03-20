Nam ca sĩ là giảng viên nói thẳng về nhạc phim ngày nay

Mới đây, chương trình Dấu ấn tình ca đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Nam Cường. Tại chương trình, nam ca sĩ nói về nhạc phim ngày nay: "Nhạc phim không đơn thuần chỉ là một ca khúc được sử dụng để minh họa cho câu chuyện, mà còn là một phần quan trọng của tổng thể âm nhạc trong tác phẩm.

Để viết được một bài hát dành riêng cho bộ phim, người nhạc sĩ cần có sự thấu hiểu sâu sắc về nội dung cũng như tinh thần phim. Bài hát ấy phải khái quát được câu chuyện, truyền tải được tư tưởng chủ đề, đồng thời chạm đến cảm xúc của khán giả.

Để viết một ca khúc nhạc phim không hề đơn giản vì tác phẩm vừa phải khái quát nội dung phim, vừa thể hiện tư tưởng chủ đề của bộ phim nên người nhạc sĩ phải tinh tế và làm việc với đạo diễn mới có thể viết nên ca khúc nhạc phim.

Chỉ khi hiểu rõ bối cảnh, nhân vật và thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm, bài hát mới có thể trở thành một mảnh ghép hài hòa trong tổng thể câu chuyện. Đó cũng là lý do vì sao nhiều ca khúc nhạc phim khi vang lên lại có sức gợi mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Đôi khi, sau một thời gian dài khán giả có thể quên đi chi tiết của bộ phim, nhưng chỉ cần nghe lại giai điệu quen thuộc, những hình ảnh và cảm xúc trong phim lập tức được khơi dậy trong ký ức.

Một bài hát nhạc phim lý tưởng không chỉ phục vụ tốt cho bộ phim mà còn cần có đời sống riêng sau khi tác phẩm kết thúc. Tuy nhiên, để đạt được cả hai yếu tố này không phải là điều dễ dàng.

Khác với những ca khúc sáng tác độc lập, nhạc phim thường phải tuân theo cấu trúc của câu chuyện, thậm chí được xây dựng dựa trên một tình tiết đặc biệt quan trọng trong phim. Từ chi tiết ấy, người nhạc sĩ phát triển thành câu chuyện âm nhạc, khiến ca khúc trở thành một phần không thể tách rời của bộ phim.

Dẫu vậy, để bài hát có thể tồn tại lâu dài trong lòng khán giả, nhiều yếu tố cần phải hòa quyện với nhau.

Với tôi, sức sống của một ca khúc nhạc phim phụ thuộc vào cả bộ phim, phần ca từ, giai điệu cũng như cách thể hiện của nghệ sĩ. Một bộ phim hấp dẫn sẽ giúp khán giả nhớ đến bài hát, trong khi ca từ sâu sắc và giai điệu dễ chạm đến cảm xúc sẽ khiến bài hát tiếp tục được yêu thích ngay cả khi bộ phim đã khép lại. Ngoài ra, phần trình diễn của ca sĩ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ca khúc đến gần hơn với công chúng.

Khi biểu diễn những ca khúc gắn liền với một bộ phim cụ thể, những hình ảnh trong phim thường xuất hiện trong tâm trí mỗi khi tôi cất giọng hát. Đối với ca khúc mà tôi chưa từng xem phim, tôi thường tưởng tượng câu chuyện theo cách riêng của mình và thể hiện bài hát dựa trên cảm xúc cá nhân.

Điều này giúp cảm xúc của người nghệ sĩ trở nên chân thật hơn, truyền tải trọn vẹn tinh thần của ca khúc đến khán giả".