Nam ca sĩ hát nhạc đỏ: "Tôi tích cóp mãi mới có tiền mua nổi chiếc đồng hồ"

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Minh Sang chuyên hát nhạc đỏ, nhạc Cách mạng.

Anh chia sẻ: "Chiếc đồng hồ tôi đang đeo đã theo tôi hơn 10 năm, từ những ngày kinh tế còn chật vật cho đến hiện tại. Đây là món quà đầu tiên tôi tự thưởng cho bản thân sau một thời gian dài tích góp từ những đồng lương đi hát. Tôi tích cóp mãi mới có tiền mua nổi chiếc đồng hồ.

Minh Sang

Không chỉ là vật dụng đo thời gian, chiếc đồng hồ trở thành người bạn đồng hành thầm lặng, gắn bó với tôi trong các buổi biểu diễn, công việc hằng ngày và cả sinh hoạt đời sống.

Ở thời điểm mua chiếc đồng hồ, kinh tế của tôi chưa hề dư dả. Sự đắn đo kéo dài cho đến khi một người bạn từ nước ngoài giới thiệu chương trình ưu đãi, như một cơ duyên để tôi quyết định biến món đồ yêu thích thành cột mốc đánh dấu nỗ lực đầu tiên trong sự nghiệp.

Với tôi, đó không chỉ là phần thưởng cho bản thân, mà còn là lời nhắc nhở phải tiếp tục cố gắng và đi xa hơn trên con đường đã chọn.

Sau cột mốc ấy, hành trình nghệ thuật của tôi vẫn tiếp tục với nhiều trăn trở. Có lúc tôi phải loay hoay trong việc tìm kiếm phong cách và dòng nhạc phù hợp, thử nghiệm nhiều hướng đi khác nhau trước khi thực sự hiểu đâu là con người âm nhạc của mình.

Bước ngoặt đến khi tôi tham gia nhiều chương trình nghệ thuật chính trị, sinh hoạt tại các trung tâm văn hóa nghệ thuật và có cơ hội đi thực tế tại những địa danh như Trường Sa, Tây Nam hay các chuyến đi về nguồn.

Võ Minh Lâm và Minh Sang

Chính những trải nghiệm ấy đã giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử, về sự hy sinh của thế hệ cha ông để có được hòa bình hôm nay. Từ đó, tôi dần tìm thấy nguồn cảm hứng mạnh mẽ với dòng nhạc đỏ, nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, quân đội và sức trẻ Việt Nam.

Khi thể hiện những ca khúc mang tinh thần này, anh cảm nhận rõ ngọn lửa trong mình bùng cháy, sự đồng cảm và trách nhiệm của một người nghệ sĩ với cộng đồng.

Cũng từ định hướng đó, tôi bắt đầu nghiêm túc đầu tư cho các dự án âm nhạc dài hơi. Cuối năm trước đến đầu năm nay, tôi cùng ê-kíp lên kế hoạch thực hiện khoảng 4–5 sản phẩm.

Trong đó có ca khúc kết hợp với NSƯT Võ Minh Lâm tôn vinh tinh thần, sức trẻ và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam và hợp tác với NSND Hữu Quốc trong một ca khúc ca ngợi hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Mỗi năm trôi qua đều mang đến thêm trải nghiệm và sự trưởng thành cho tôi. Tôi không né tránh nỗi sợ tuổi tác, bởi mỗi tuổi mới là một lần con người chín chắn hơn trong suy nghĩ, cẩn trọng hơn trong lựa chọn và rõ ràng hơn với con đường phía trước. Đó cũng là lý do tôi ngày càng kỹ lưỡng trong các dự án sắp thực hiện, từ tư duy âm nhạc đến thông điệp muốn gửi gắm".