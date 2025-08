Nam ca sĩ hạng A cả đời có 1: Kiếm 500 tỷ trong 5 phút, nổi tiếng đến mức có ngày riêng mang tên mình

Ở làng nhạc châu Á, nếu có ai xứng đáng với danh xưng “huyền thoại sống” thì đó chắc chắn là Châu Kiệt Luân. Gần 3 thập kỷ trong nghề, anh là người tiên phong định hình phong cách nhạc Hoa hiện đại: kết hợp Hip-hop, R&B, cổ phong, nhạc cụ dân tộc với cách gieo vần độc đáo, giai điệu bắt tai. Sự phá cách này đã tạo nên một “chủ nghĩa Châu Kiệt Luân” thực thụ, một làn sóng âm nhạc độc nhất mà không ai có thể sao chép. Châu Kiệt Luân trở thành hiện tượng không chỉ vì album nào cũng cháy, concert nào cũng hết vé, mà bởi cả một thế hệ khán giả lớn lên cùng âm nhạc của anh.

Châu Kiệt Luân là "ông hoàng nhạc Pop", huyền thoại ngành âm nhạc

Từng phải ăn ngủ tạm bợ không nhà cửa, vụt sáng thành siêu sao kiếm 500 tỷ đồng trong 5 phút

Sinh năm 1979, Châu Kiệt Luân từng có một tuổi thơ biến động khi cha mẹ ly hôn lúc anh mới 13 tuổi. Anh không có điều kiện học đại học như nhiều bạn đồng trang lứa, nhưng chính quãng thời gian này lại mở ra một cánh cửa khác - cánh cửa âm nhạc. Ở tuổi đôi mươi, Châu Kiệt Luân bắt đầu viết nhạc trong âm thầm, không tên tuổi, không thu nhập ổn định và từng phải ăn ngủ tạm bợ trong phòng thu của bạn bè.

Anh từng có khởi đầu rất khó khăn

Năm 2000, anh chính thức ra mắt album đầu tay mang tên Jay , đưa một cậu trai ngủ bụi trở thành hiện tượng âm nhạc khắp châu Á. Chất nhạc độc đáo, kết hợp giữa hip hop, R&B và cổ phong Trung Hoa chính là thứ gọi là “Jay-style” đã đặt nền móng cho một dòng chảy âm nhạc hiện đại có bản sắc phương Đông rõ rệt, ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều nghệ sĩ sau này, trong đó có cả G-Dragon (BIGBANG). Album Jay đã bán được hơn 25 triệu bản trên toàn thế giới.

Ca khúc Khả Ái Nữ Nhân trong album Jay

Từ đó, mỗi năm Châu Kiệt Luân cho ra album liên tiếp đến năm 2014, gồm có Fantasy, Tám Độ Không Gian, Diệp Huệ Mỹ, Thất Lý Hương, Vượt Thời Đại, Dấu Chấm Than. .. Hơn thế nữa, Châu Kiệt Luân tổ chức tour diễn từ rất sớm, The One vào năm 2002 và Incomparable vào năm 2004, nhận được sự ủng hộ đông đảo của người hâm mộ. Năm 2007, Châu Kiệt Luân được vinh danh là một trong 50 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở xứ Trung.

Vừa có tài vừa có sắc, Jay Chou dần tự khẳng định vị thế của mình trong showbiz

Gần 25 năm sự nghiệp, Châu Kiệt Luân phát hành hơn 15 album, bán ra hơn 30 triệu bản toàn cầu với loạt hit quốc dân như Dạ Khúc, Bong Bóng Tỏ Tình, Sứ Thanh Hoa, Đài Hoa Cúc … Không chỉ thống trị các BXH trong nước, anh còn là nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên nhiều lần lọt Billboard, đạt hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ.

Dạ Khúc là tuổi thơ của rất nhiều fan nghe nhạc 8X, 9X

Anh cũng đã thực hiện 6 tour diễn thế giới đi qua hàng chục quốc gia, cháy vé ở khắp các sân vận động lớn nhất châu Á. Kinh điển nhất phải kể đến tour diễn cháy vé, thu 500 tỷ gọn gàng về tay chỉ trong 5 phút mở bán vé. Đó là vào năm 2024, Châu Kiệt Luân khiến cộng đồng fan bùng nổ khi tổ chức concert Carnival World Tour tại Taipei Dome - sân vận động lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc) với sức chứa lên đến 50 nghìn khán giả. Chuỗi show đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Jay trên sân khấu Đài Loan (Trung Quốc) sau 7 năm vắng bóng. Không ngoài dự đoán, đẳng cấp “huyền thoại” lại một lần nữa được khẳng định: Toàn bộ 150 nghìn vé cho 4 đêm diễn đã cháy sạch chỉ trong 5 phút.

Hệ thống phân phối vé Tixcraft ghi nhận tới 890 nghìn lượt truy cập cùng lúc, buộc họ phải dùng hơn 10 nghìn máy chủ ảo để gánh lưu lượng khủng. Giá vé dao động từ 1,880 Đài tệ đến 6,880 Đài tệ (khoảng 1,6 triệu - 6 triệu đồng), tổng doanh thu ước tính hơn 657 triệu Đài tệ, tương đương gần 500 tỷ đồng - chưa tính tới merch, album, lightsticks và các sản phẩm ăn theo khác. CEO của Tixcraft thậm chí còn phải thốt lên: “ Sau này, có lẽ chỉ Châu Kiệt Luân mới có thể tự phá kỷ lục của mình ”.

Có kỷ lục bán vé "chấn động" dù ít đã vắng bóng 7 năm

Không chỉ là ca sĩ - nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc, nam nghệ sĩ còn lấn sân thành công sang mảng điện ảnh với vai trò đạo diễn, diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất phim. Các dự án phim nổi bật có thể kể đến như Bí Mật Không Thể Nói, Thiên Đài, Chiến Binh Bí Ẩn. .. Anh còn là đạo diễn MV, chỉ đạo concert và thậm chí là ảo thuật gia bán chuyên. Ở mỗi lĩnh vực, anh đều để lại dấu ấn riêng, khiến người ta phải thừa nhận đây là một nghệ sĩ toàn năng hiếm có khó tìm trong giới nghệ sĩ.

Bén duyên với cả điện ảnh

Nổi tiếng đến mức có ngày riêng của mình, vị thế ”ông hoàng nhạc Pop” mãi không lay chuyển

Với sức ảnh hưởng to lớn đối với văn hóa đại chúng, Châu Kiệt Luân, 25 năm qua, luôn dẫn đầu mọi xu hướng, tên tuổi chưa bao giờ mờ nhạt. Anh từng xuất hiện trên bìa Time Asia với danh xưng “Ông hoàng mới của nhạc pop châu Á”, dẫn đầu danh sách người nổi tiếng có thu nhập cao nhất Trung Quốc (Forbes 2012), là biểu tượng thời trang, thần tượng quốc dân và là “crush” tuổi thơ của cả thế hệ 8x - 9x bấy giờ.

Mảng nào cũng được công nhân, nam nghệ sĩ tạo nên một “chủ nghĩa Châu Kiệt Luân” thực thụ

Ngay cả khi đã lui về sau ánh đèn sân khấu, Châu Kiệt Luân vẫn giữ phong độ đỉnh cao, mỗi lần trở lại đều gây bão. Ca khúc Hứa Sẽ Không Khóc ra mắt năm 2019 từng làm tê liệt hệ thống nghe nhạc trực tuyến quốc nội vì quá tải truy nội. MV Mojito ra mắt giữa mùa dịch lại gây bão du lịch Cuba, hay album Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất (2022) sau 6 năm im ắng vẫn càn quét các bảng xếp hạng.

Mojito - Châu Kiệt Luân

Một trong những cột mốc huyền thoại của Châu Kiệt Luân là vào năm 2003 - khi fan lập hẳn ngày riêng để tôn vinh anh. Bấy giờ, khi Nhân Danh Người Cha được phát hành trong album Diệp Huệ Mỹ, hơn 50 đài phát thanh châu Á đã cùng đồng bộ phát sóng ca khúc này vào ngày 16/7 với 800 triệu người nghe - một con số không tưởng tại thời điểm đó. Sự kiện này gây chấn động đến mức fan chọn luôn ngày 16/7 - ngày ra mắt ca khúc là “ngày của Châu Kiệt Luân” để kỷ niệm hằng năm.

Châu Kiệt Luân hát live Nhân Danh Người Cha vào năm 2012

Cộng đồng fan thế giới, trong đó có Việt Nam kỷ niệm mừng "ngày của Châu Kiệt Luân"

Không được công nhận chính thức bởi chính phủ nhưng 18 năm qua, cộng đồng fan khắp thế giới vẫn duy trì hoạt động ăn mừng ngày này đều đặn bằng loạt dự án đặc biệt. Năm 2004, Châu Kiệt Luân từng không được mời biểu diễn tại đêm hội Xuân Vãn của đài quốc gia CCTV. Thế nhưng, hơn 2 triệu chữ ký yêu cầu từ người hâm mộ đã buộc đài truyền hình thay đổi quyết định để rồi anh xuất hiện và ghi dấu một trong những sân khấu Tết huyền thoại nhất.

Năm 2004, có tới hơn 2 triệu chữ ký từ người hâm mộ để Châu Kiệt Luân xuất hiện trong chương trình ca nhạc Tết âm lịch trên đài truyền hình quốc gia cuối năm

Chưa kể, Châu Kiệt Luân cũng là một "ông hoàng quan hệ" bậc nhất trong showbiz. Danh sách bạn thân của anh toàn sao quốc tế như Lưu Đức Hoa, Kobe Bryant, Will Liu, Jacky Cheung, G-Dragon… Gần đây "ông hoàng Kpop" đã có buổi biểu diễn tại Đài Bắc (Trung Quốc) và Châu Kiệt Luân đã gửi hoa chúc mừng, sau đó G-Dragon còn đến thăm nhà riêng của "ông hoàng nhạc Pop".

"Ông hoàng nhạc Pop" và "Ông hòag Kpop" trong lần gặp nhau mới đây

Có thể nói, không nghệ sĩ nào giữ được phong độ như Châu Kiệt Luân. Ít scandal, không dựa vào chiêu trò truyền thông, Châu Kiệt Luân chinh phục người hâm mộ bằng chất lượng âm nhạc, sáng tạo nghệ thuật và cá tính riêng không thể thay thế. Anh có thể im hơi lặng tiếng suốt 2 - 3 năm, rồi quay lại bằng một single làm chao đảo cả nền âm nhạc châu Á và phủ sóng truyền thông. Anh là người khiến thế giới phải thừa nhận rằng âm nhạc châu Á cũng có thể vĩ đại như vậy. Tên tuổi của nam nghệ sĩ vẫn luôn chưa từng hết hot trong làng nhạc Hoa, để rồi sau hơn 25 năm, người ta vẫn nhớ đến anh như một huyền thoại, rằng mỗi thế hệ có một thần tượng mới thay thế nhưng Châu Kiệt Luân thì chưa từng rời khỏi vị trí đó.