Nam ca sĩ Hàn Quốc khiến Cafe Giảng (Hà Nội) điêu đứng nhận đánh giá một sao là ai?

Bên cạnh hoạt động ca hát, Siwon còn được biết đến với sự nghiệp diễn xuất thành công. Khi lấn sân sang diễn xuất, anh được yêu thích qua nhiều tác phẩm như My fellow citizens, Work later, Drink now và nổi tiếng nhất là vai Kim Shin Hyuk phim She was pretty.