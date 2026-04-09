Nam ca sĩ ép vợ ký vào đơn ly hôn bằng được, khiến bà xã ngất xỉu 4 lần tại toà

Yoo Seung Beom là nam ca sĩ nổi tiếng khắp Hàn Quốc với bản nhạc phim quốc dân gắn liền với tác phẩm truyền hình kinh điển Jealousy do cố minh tinh Choi Jin Sil thủ vai chính. Bên cạnh ca hát, anh còn được biết đến với vai trò 1 nhạc sĩ đầy tài năng, là người đã phát hiện ra ca sĩ Kim Kyung Ho và tạo ra vô số bản hit khuấy đảo thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Dù gặt hái được nhiều thành công “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp âm nhạc nhưng nam nghệ sĩ họ Yoo lại không suôn sẻ đường tình duyên.

Khi làm khách mời trong talk show được phát sóng trên kênh YouTube Teukjong Sesang vào ngày 9/4, Yoo Seung Beom lần đầu tiết lộ chuyện đã ly hôn bà xã. Đáng nói, chính nam ca sĩ đã ép vợ phải ký vào đơn ly dị, khiến đối phương khóc nức nở, ngất xỉu tận 4 lần ngay tại tòa án vì quá sốc.

Yoo Seung Beom ép bà xã ký đơn ly hôn, khiến đàng gái khóc “ngất lên ngất xuống” tại tòa án. Ảnh: Naver

Trước ống kính, nam nghệ sĩ cũng làm rõ sự tình, khẳng định việc anh bắt vợ ly hôn là do có nỗi khổ tâm: “Hồi đó, tôi mở trang web giáo dục âm nhạc trực tuyến. Đáng tiếc, việc kinh doanh đã sụp đổ do tôi còn quá thiếu kinh nghiệm. Khi ấy, tôi còn gục ngã, suy sụp khi mắc nợ khoảng 2 tỷ won (khoảng 36 tỷ đồng). Sự sụp đổ về tài chính đã kéo theo hôn nhân đổ vỡ. Bà xã nói rằng muốn cùng tôi vượt qua giai đoạn chông gai. Nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu nên tôi đã chọn ly hôn cô ấy”. Thì ra Yoo Seung Beom ly dị do không nỡ nhìn bà xã đi theo mình rồi phải chịu khổ chứ không phải xuất phát từ nguyên nhân phản bội hay thay lòng.

Cũng trong talk show mới đây, Yoo Seung Beom nghẹn lòng nhớ lại thời khắc dứt tình với bà xã: “Vợ tôi liên tục ngất xỉu 3-4 lần ngay tại lối vào tòa án, phải mất 1 lúc lâu thì thủ tục ly hôn mới có thể được hoàn tất”.

Sau biến cố lớn, nam ca sĩ họ Yoo bỗng cảm thấy sợ hãi thế giới, điều này khiến anh mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Suốt 1 thời gian dài, nam ngôi sao không dám bước chân ra khỏi phòng. Trong khoảng thời gian rơi xuống “vực thẳm” đó, người quản lý đã luôn ở cạnh bên động viên, an ủi và là chỗ dựa tinh thần giúp Yoo Seung Beom đứng dậy làm lại cuộc đời.

Yoo Seung Beom đương đầu với nhiều sóng gió trong cuộc sống, từ kinh doanh thất bại cho tới đổ vỡ hôn nhân. Ảnh: Nate

Hiện tại, Yoo Seung Beom đang sống cùng người con trai nuôi tên Stevis đến từ Brazil. Nam ca sĩ cho biết anh như được nhìn thấy hình ảnh bất lực của chính mình ngày trước trong con người Stevis ở thời điểm hiện tại. Chính vì lẽ đó, Yoo Seung Beom đã nhận chàng trai Brazil làm con nuôi và đang nỗ lực từng ngày để giúp Stevis có thể tự lập và hòa nhập với xã hội.

Theo lời Yoo Seung Beom, chính việc từng được cứu giúp năm xưa đã tác động tới hành động và suy nghĩ hiện tại của anh: “Giống như việc có ai đó (người quản lý) đã chìa tay ra giúp đỡ khi tôi rơi xuống ‘đáy vực’, thì giờ đây tôi cũng muốn đưa tay ra để giúp đỡ Stevis để thằng bé có thể leo lên khỏi ‘vực thẳm’ và trở lại cuộc sống như bao người bình thường khác”.

Yoo Seung Beom hiện đang sống cùng người con trai nuôi có vấn đề về tâm lý. Ảnh: Naver

Hiện tại, Yoo Seung Beom đang làm chủ 1 quán nhậu sau khi trải qua bao phen sóng gió cuộc đời. Sau thời gian dài gặp khó khăn, quán nhậu của anh đã dần đi vào ổn định. Được biết, nam ngôi sao tự mình đảm đương mọi khâu từ nấu nướng cho đến phục vụ khách hàng.

Điểm nhấn của quán chính là 1 sân khấu trình diễn được chuẩn bị riêng cho Yoo Seung Beom. Cởi bỏ tạp dề và cầm micro trên tay, nam nghệ sĩ khiến mọi khách hàng đều phải vỡ òa trước phần biểu diễn live đặc sắc cho thấy giọng hát của anh vẫn truyền cảm như ngày nào.