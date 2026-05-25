Nam ca sĩ đưa Ngọc Sơn đi xét nghiệm ma túy đến cơ sơ cai nghiện Nhị Xuân làm 1 việc

Sau khi cùng danh ca Ngọc Sơn đến bệnh viện để xét nghiệm ma túy giữa lúc xuất hiện nhiều tin đồn trên mạng xã hội, mới đây, Quách Tuấn Du tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hành trình đưa một bạn trẻ tên Phương - người từng sa ngã vì chất cấm đến Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, để gặp gỡ cán bộ và lắng nghe những câu chuyện hoàn lương.

Trên trang cá nhân, Quách Tuấn Du đăng tải loạt hình ảnh tại Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân cùng những dòng chia sẻ dài, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Nam ca sĩ cho biết anh muốn đồng hành, động viên những người từng mắc sai lầm có cơ hội làm lại cuộc đời, đồng thời gửi gắm thông điệp cảnh tỉnh đến giới trẻ trước hiểm họa ma túy.

Quách Tuấn Du viết: "Từ một người mắc phải sai lầm trên một quốc gia khác và may mắn gặp Quách Tuấn Du, Thúy Nga và những người anh chị khác thuyết phục đưa Phương trở về Việt Nam, làm lại từ đầu. Nay Du đưa Phương vào trung tâm Nhị Xuân gặp gỡ cán bộ cũng như chia sẻ hành trình của mình đã từng mắc sai lầm khi là một du học sinh Mỹ và bây giờ đã hồi phục với trạng thái rất tích cực.

Câu chuyện truyền cảm hứng này, cũng là một thông điệp đến các phụ huynh để giáo dục con em một cách tốt nhất trong thời buổi hiện nay ma túy đang là một vấn nạn lớn đáng quan tâm. Cảm ơn các cán bộ trung tâm Nhị Xuân, tạo điều kiện cho anh em chúng tôi có cơ hội trải lòng”.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, bạn trẻ tên Phương từng có quãng thời gian khủng hoảng khi sinh sống ở Mỹ. Nhờ sự hỗ trợ của nghệ sĩ Thúy Nga cùng một số đồng nghiệp, người này đã trở về Việt Nam để điều trị và dần lấy lại cuộc sống bình thường.

Không dừng lại ở đó, Quách Tuấn Du còn kể lại khoảnh khắc xúc động khi đưa Phương đến trung tâm cai nghiện. Anh cho biết người em này đã vô cùng sợ hãi và hối hận khi chứng kiến cuộc sống của những người đang điều trị tại đây.

Quách Tuấn Du bộc bạch thêm: "Nhìn mấy cảnh này em Phương nói em sợ quá anh ơi, em hối hận lắm, có thể may mắn hơn các bạn ở đây. Đời người chỉ được sống 1 lần, nên không thể sai phạm. Nghe em nói thật sự vui vì mình cũng làm được một điều mà không phải ai cũng có sự kiên nhẫn, cũng khoan hồng độ lượng…

Du không nói mình hay hơn ai nhưng điều tự tin mà nói Du không ngại bất cứ điều gì, chỉ cần mình làm điều đó xuất phát từ trái tim và tâm của mình luôn vững vàng trước những lời đàm tiếu xung quanh…”.

Trong bài đăng, Quách Tuấn Du cũng dành nhiều lời biết ơn cho nghệ sĩ Thúy Nga. Anh bày tỏ: "Chị Thuý Nga sinh ra Phương và tái sinh Phương. Du chỉ là người phát hiện ra Phương ngay thời điểm đang ở Mỹ, nhớ lại nếu giây phút ấy Phương không gặp Du thì giờ không biết ra sao, vì lúc đó Phương ốm lắm, Phương nhiều ngày không ngủ…".

Nam ca sĩ tiết lộ thêm hiện tại Phương đã phục hồi sức khỏe đáng kể, tăng lên 76kg với chiều cao 1m75 sau thời gian điều trị và ổn định cuộc sống. "Mong sao không gặp ai như thế nữa nha! Trung tâm Nhị Xuân - nơi các bạn trẻ ngày đêm cải thiện làm lại cuộc đời", anh viết.

Trước đó không lâu, Quách Tuấn Du cũng là người đồng hành cùng danh ca Ngọc Sơn đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm ma túy để phản hồi những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quách Tuấn Du không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ, mà còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Việc anh chia sẻ câu chuyện của Phương lần này tiếp tục thu hút sự quan tâm bởi thông điệp nhân văn về sự cảm thông, cơ hội sửa sai và tầm quan trọng của việc tránh xa ma túy.