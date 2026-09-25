Nam ca sĩ đình đám U50 đi bán bánh mì khắp TP.HCM

Nam ca sĩ này bán bánh mì chay với giả khoảng 20.000-35.000 đồng mỗi chiếc.

Từ giọng ca "Gọi đò" đến ông chủ chuỗi bánh mì chay

Nhắc đến Dương Ngọc Thái, khán giả yêu dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương khó quên những ca khúc như như Gọi đò, Hương tóc mạ non, Mưa bụi... Nam ca sĩ từng giành giải Quán quân Tình Bolero, ngoài ra còn tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, biểu diễn tại các chùa và sự kiện cộng đồng.

Tuy nhiên, con đường đến với sự nổi tiếng của Dương Ngọc Thái không trải đầy hoa hồng. Anh có khoảng 5-6 năm đi hát nhưng tên tuổi vẫn chưa được khán giả biết đến rộng rãi. Bước ngoặt đến khi anh thể hiện Gọi đò - ca khúc tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái

Dương Ngọc Thái cho biết sau thành công của Gọi đò, cát-xê của anh tăng mạnh, có thời điểm cao gấp khoảng 10 lần so với trước đó. Nhờ vậy, không chỉ chạy show, nam ca sĩ còn đầu tư nghiêm túc cho các dự án riêng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Ngọc Thái dần hướng sang cuộc sống cân bằng hơn. Âm nhạc vẫn là công việc chính, nhưng anh không còn dành toàn bộ thời gian cho sân khấu. Một trong những công việc "tay trái" của nam ca sĩ là kinh doanh bánh mì nấm chay.

Hiện tại, vợ chồng Dương Ngọc Thái đang quản lý chuỗi cửa hàng bánh mì chay ở khắp TP.HCM cùng nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Giá mỗi chiếc bánh mì từ khoảng 20.000 đồng-35.000 đồng.

Dương Ngọc Thái và vợ hiện đang kinh doanh chuỗi quán bánh mì nấm chay

Đáng chú ý, bánh mì chay không chỉ là một công việc kinh doanh đơn thuần với Dương Ngọc Thái. Nam ca sĩ hiện ăn chay trường và theo đuổi lối sống hướng Phật. Năm 2025, anh thậm chí phát hành ca khúc Bánh Mì Nấm Chay, một sản phẩm có nội dung gắn trực tiếp với công việc kinh doanh và lối sống hiện tại của mình.

Dương Ngọc Thái cho biết hiện mỗi tháng anh chỉ đi hát khoảng 10 ngày, thời gian còn lại dành cho gia đình, tu tập và phát triển công việc kinh doanh bánh mì chay.

Bỏ ăn chơi nhờ vợ, giờ sống viên mãn trong nhà 6 tầng bề thế

Dương Ngọc Thái và ca sĩ Triệu Ái Vy kết hôn sau thời gian ngắn tìm hiểu. Hai người có ba con. Triệu Ái Vy vốn cũng hoạt động ca hát nhưng sau khi lập gia đình đã dần lui về phía sau để chăm sóc chồng con, đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình.

Nhìn lại những năm đầu hôn nhân, Dương Ngọc Thái thừa nhận mình từng ham chơi, thường xuyên đi hát rồi tụ tập bạn bè, khiến vợ nhiều lần buồn lòng. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, bước ngoặt lớn nhất đến khi anh chứng kiến sự vất vả của vợ trong quá trình sinh con. Từ đó, anh thay đổi cách sống, hạn chế tụ tập, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bắt đầu ăn chay trường.

Bà xã của Dương Ngọc Thái là ca sĩ Triệu Ái Vy

Hiện tại, gia đình Dương Ngọc Thái đang sống trong căn nhà 6 tầng nằm ở khu trung tâm TP.HCM. Ngôi nhà này vốn là một khách sạn cũ được anh mua lại rồi cải tạo hoàn toàn thành không gian sinh hoạt của gia đình.

Không gian sống được nam ca sĩ bố trí vừa để sinh hoạt gia đình, vừa phục vụ công việc. Một tầng trong nhà được sử dụng làm phòng làm việc, nơi Dương Ngọc Thái làm nhạc, livestream và bán hàng cùng vợ. Khu vực trên cùng được dành cho việc thiền, đọc kinh và thắp nhang.

Nói về quá trình tạo dựng tài sản, Dương Ngọc Thái cho biết thời gian đầu đi hát anh tích góp tiền từ những show ở tỉnh, hội chợ, đám cưới rồi mua đất, xây nhà. Anh cũng phủ nhận cách gọi "đại gia ngầm", cho rằng bản thân chỉ tích lũy dần từ nhiều năm lao động.

Nhà 6 tầng được cải tạo lại từ khách sạn của nam ca sĩ ở TP.HCM

Anh dành hẳn không gian tầng 6 làm nơi thờ Phật, tu tập

Ở tuổi U50, Dương Ngọc Thái lựa chọn nhịp sống chậm và bình lặng. Ngoài những lúc đứng trên sân khấu, anh dành phần lớn thời gian cho vợ con, chăm sóc tổ ấm và duy trì việc tu tập.

Nam ca sĩ thừa nhận mình của những năm trước khá nặng chuyện tiền bạc, danh tiếng, dễ nóng giận và thường muốn hơn thua. Quá trình tu tập giúp anh thay đổi cách nhìn, học cách buông bỏ, tiết chế bản thân và sống nhẹ nhàng hơn với những gì xảy đến trong cuộc đời.

Mỗi ngày, Dương Ngọc Thái thường thức dậy lúc 5 giờ sáng, dành khoảng hai tiếng để ngồi thiền rồi mới bắt đầu công việc trong ngày. Sau khi thay đổi cách sống, anh cũng tiết chế chuyện mua sắm, ưu tiên sự đơn giản và tiết kiệm. Nam ca sĩ cho hay có những ngày tổng chi phí sinh hoạt của anh chỉ ở mức dưới 100.000 đồng.