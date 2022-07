Sáng nay (25/7), tờ The Fact đã khiến cả xứ Hàn dậy sóng khi tung ra loạt ảnh hẹn hò độc quyền của "nữ hoàng trượt băng nghệ thuật" Kim Yuna và ca sĩ opera Ko Woo Rim (nhóm Forestella). Được biết, Ko Woo Rim và Kim Yuna lần đầu gặp nhau vào năm 2018 trong chương trình biểu diễn trượt băng nghệ thuật All That Skate, họ hẹn hò đã được 3 năm.

Bất ngờ hơn cả là ngay sau khi The Fact đăng tải loạt ảnh hẹn hò, công ty quản lý của nam ca sĩ họ Ko đã lên tiếng xác nhận, thậm chí còn thông báo cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới riêng tư vào tháng 10 tới đây. Ngay lập tức, profile của chàng trai cưới được "quốc bảo xứ Hàn" đã được công chúng truy lùng gắt gao. Vậy nam ca sĩ này là ai?

Kim Yuna và Ko Woo Rim sẽ kết hôn vào tháng 10

Loạt ảnh hẹn hò của cặp đôi đã làm cả làng giải trí dậy sóng

Sự nghiệp âm nhạc không vừa

Ko Woo Rim sinh năm 1995 tại Sangju, tỉnh Gyeongsangbuk. Anh có mẹ là ca sĩ được đào tạo bài bản nên được định hướng học nhạc từ bé. Từ khi còn học tiểu học, Ko Woo Rim đã luyện tập piano và nghĩ đến việc sẽ trở thành nghệ sĩ. Chỉ đến khi lên cấp 2, nam ca sĩ mới luyện thanh nhạc sau khi được thầy giáo gợi ý. Ko Woo Rim theo học Trung học nghệ thuật Gyeongbuk và bắt đầu tham gia các cuộc thi hát trong khu vực cũng như trên toàn quốc.

Đến năm 2015, nam ca sĩ nhập học khoa Thanh nhạc, Đại học Quốc gia Seoul - 1 trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Sau đó, anh tham gia cuộc thi hát quốc tế và đến năm 2017, nam ca sĩ tham dự cuộc thi opera Phantom Singer 2. Tại đây, anh đã gặp các thành viên Forestella, họ tạo thành 1 nhóm và giành chiến thắng chung cuộc. Nhóm ra mắt công chúng với album đầu tay mang tên Evolution, phát hành vào tháng 3/2018.

Ko Woo Rim là em út của nhóm nhạc opera nổi tiếng Forestella

Sau khi ra mắt, dù bận rộn chạy lịch trình nhưng Ko Woo Rim vẫn chăm chỉ học tập. Hiện tại, anh đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc tại Đại học Quốc gia Seoul. Chồng chưa cưới của Kim Yuna còn tham gia đóng nhiều vở nhạc kịch danh tiếng. 1 trong những thần tượng lớn nhất của Ko Woo Rim là Bi Rain, anh từng có dịp gặp mặt ông xã Kim Tae Hee trong chương trình Hidden Singer 6.

Ko Woo Rim gặp mặt thần tượng Bi Rain trong chương trình Hidden Singer 6

Vẻ ngoài điển trai hút hồn, khiến fangirl và cả "quốc bảo xứ Hàn" mê mẩn

Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc thành công, Ko Woo Rim còn có vẻ ngoài điển trai hút hồn, khiến bao cô gái và cả "quốc bảo" Kim Yuna mê mẩn. Nam ca sĩ có vẻ ngoài tươi sáng như idol thế hệ mới nhưng không kém phần ấm áp. Trên trang cá nhân, Ko Woo Rim thường xuyên đăng ảnh selfie khoe nhan sắc cuốn hút, nhận về vô số lượt "thả tim" từ cư dân mạng.

Chồng chưa cưới của Kim Yuna điển trai hút hồn trong loạt ảnh photoshoot

Sống mũi cao thẳng, xương hàm sắc lẹm của anh nhận được "cơn mưa" lời khen của khán giả

Ở ngoài đời, Ko Woo Rim sở hữu gương mặt rạng ngời như idol thế hệ mới

Biểu cảm đáng yêu của nam ca sĩ khiến các fan thích thú

"Bạn trai lý tưởng" của các fangirl giờ đã sắp thành "chồng người ta"

