Nam ca sĩ đắt show bậc nhất hiện nay: Đẹp trai hát hay đi diễn khắp nơi, được tin tưởng giao nhiệm vụ sáng tác nhạc về Đảng

Mới đây, ca sĩ Anh Tú vinh dự góp mặt trong chương trình Mãi Mãi Niềm Tin Theo Đảng - chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại đây, nam ca sĩ lần đầu giới thiệu ca khúc mới mang tên Thưa Đảng do chính mình sáng tác.

Anh Tú vừa biểu diễn ca khúc mới tự sáng tác - Thưa Đảng (ảnh: NVCC)

Trên fanpage, Anh Tú đã đăng tải đoạn video ghi lại phần biểu diễn tại chương trình, kèm theo dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ về sân khấu đặc biệt này. Nam ca sĩ viết nguyên văn:

“Lần đầu tiên ca khúc mới ‘Thưa Đảng’ được vang trong một dịp rất đặc biệt. ‘Thưa Đảng’ - Tú viết bởi lòng biết ơn, kính trọng của người con đất Việt với nhận thức rõ ràng về sự may mắn khi được sống trong thời bình.

Nhân dịp 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, con xin được dâng những lời ca, những giai điệu từ trái tim thay cho lời cảm ơn sâu sắc đến những thế hệ đi trước và hiện tại - những người đã dành trọn thanh xuân và lý tưởng cho Tổ Quốc!”

Tiết mục nhanh chóng thu hút sự chú ý (ảnh: NVCC)

Tiết mục nhanh chóng thu hút sự chú ý khi không chỉ đánh dấu một cột mốc nghề nghiệp đáng nhớ của nam ca sĩ, mà còn cho thấy sự lựa chọn rõ ràng trong định hướng âm nhạc của một nghệ sĩ trẻ đang ở giai đoạn sung sức nhất. Trước đó, Anh Tú đã cho ra mắt các ca khúc do anh tự sáng tác hòa vào niềm vui chung của các đại lễ A50 - A80 của đất nước: Người Là Hồ Chí Minh, Giữa Hòa Bình,...

Anh Tú thử sức với nhiều chương trình thực tế để tìm kiếm cơ hội (ảnh: FBNV)

Sinh năm 1992 tại Thái Bình, Anh Tú - tên đầy đủ Nguyễn Anh Tú tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và từng có thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Anh được khán giả biết đến rộng rãi khi giành ngôi Á quân chương trình Giọng hát Việt năm 2017 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đông Nhi. Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào năm 2023, khi Anh Tú đăng quang Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với hình tượng “Voi Bản Đôn”, tạo dấu ấn nhờ chất giọng nội lực và phong cách trình diễn giàu cảm xúc. Đến năm 2024, việc tham gia chương trình Anh Trai Say Hi giúp anh củng cố hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa năng, sở hữu lượng người hâm mộ ổn định.

Năm 2025 được xem là giai đoạn chuyển mình rõ nét của Anh Tú (ảnh: FBNV)

Năm 2025 được xem là giai đoạn chuyển mình rõ nét của Anh Tú khi anh chủ động mở rộng địa hạt hoạt động sang dòng nhạc chính thống và cách mạng. Nam ca sĩ liên tục xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn, cầu truyền hình và sự kiện kỷ niệm mang tầm vóc quốc gia như các chương trình mừng ngày lễ lớn, sự kiện chính luận tại nhiều địa phương từ Bắc vào Nam. Sự hiện diện đều đặn này cho thấy mức độ tin tưởng mà các cơ quan, đơn vị tổ chức dành cho một nghệ sĩ trẻ có hình ảnh tích cực và thái độ làm nghề nghiêm túc.

Anh Tú và LyLy (ảnh: FBNV)

Anh Tú không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ trình diễn mà còn trực tiếp tham gia sáng tác. Trước Thưa Đảng , anh từng gây chú ý khi giới thiệu ca khúc Người là Hồ Chí Minh , sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh và được trình diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác vào tháng 5/2025. Một ca sĩ trẻ chủ động tiếp cận những đề tài lịch sử cho thấy nỗ lực làm mới dòng nhạc truyền thống bằng tư duy đương đại.

Nam ca sĩ sở hữu nền tảng đào tạo bài bản, kinh nghiệm sân khấu phù hợp với không gian chính luận (ảnh: FBNV)

Việc Anh Tú được các bộ, ban, ngành tin tưởng giao sáng tác và biểu diễn các ca khúc về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là kết quả của quá trình xây dựng năng lực nghề nghiệp và hình ảnh cá nhân ổn định, thay vì sự lựa chọn mang tính thời điểm. Nam ca sĩ sở hữu nền tảng đào tạo bài bản, kinh nghiệm sân khấu phù hợp với không gian chính luận, cách thể hiện tiết chế, đáp ứng yêu cầu trang trọng.

Anh Tú một lần nữa khẳng định hướng đi rõ ràng khi cân bằng cả tính giải trí lẫn phục vụ nghệ thuật chính luận (ảnh: FBNV)

Lựa chọn theo đuổi dòng nhạc chính luận với tinh thần nghiêm túc và dài hơi được xem là bước đi không dễ, nhưng phù hợp với giai đoạn trưởng thành của Anh Tú. Với việc mở rộng biên độ sáng tác ở nhiều lĩnh vực, Anh Tú một lần nữa khẳng định hướng đi rõ ràng: sử dụng âm nhạc như một cách bày tỏ trách nhiệm công dân và kết nối những giá trị truyền thống với khán giả trẻ.