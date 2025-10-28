Ca sĩ Vũ Hà đã "nướng" bao nhiêu vào đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ tại khách sạn Pullman?

Ngày 28/10, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Trong vụ án, 5 người bị cáo buộc tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

136 bị can còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc", trong đó có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức - cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ); Đỗ Anh Tuấn - cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ - cựu Phó trưởng Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ…

(Ca sĩ Vũ Hà rời tòa sau phiên xét xử sáng nay - Ảnh: THÂN HOÀNG/ báo Tuổi trẻ Online)

Đáng chú ý, trong số những người đánh bạc có bị cáo Vũ Ngọc Hà (54 tuổi), phần lý lịch nhân thân được nêu trong bản cáo trạng với nghề nghiệp là ca sĩ và bị cáo Nguyễn Thế Vũ trong lý lịch cũng nêu làm ca sĩ và kinh doanh tự do.

Theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18.5.2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Cùng với đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ Online, nột ca sĩ khác cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc tại King club là ông Nguyễn Thế Vũ. Ông chi số tiền đánh bạc lớn thứ 5, đứng vị trí ngay sau cựu phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Đũng. Ở phần lý lịch bị can thể hiện ông Thế Vũ có nghề nghiệp là ca sĩ và kinh doanh tự do.

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Ông bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6-2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cáo trạng thể hiện.

Giống như những người chơi khác, để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Thế Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên "Mr Troy".

Chỉ trong hơn 4 tháng, ca sĩ Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat. Hai trò này đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để "đánh bạc với máy", vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỉ đồng).