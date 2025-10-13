Nam ca sĩ công khai bạn gái ở tuổi U60: Từng là ngôi sao ca nhạc, giờ là thầy giáo dạy Toán, body 6 múi

Là một người vô cùng kín tiếng về đời tư, suốt mấy chục năm qua, khi được hỏi về chuyện tình cảm, ca sĩ Mai Tuấn luôn luôn giấu kín. Vậy nhưng thời gian gần đây, nam ca sĩ công khai hình ảnh bạn gái trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Được biết, bạn gái của Mai Tuấn là Việt kiều Mỹ khá giàu có. Nam ca sĩ và bạn gái đã quen nhiều năm nhưng chấp nhận yêu xa, cách nhau nửa vòng trái đất. Dù vậy, hàng năm, Mai Tuấn đề thu xếp công việc, thời gian để qua thăm bạn gái. Ngược lại, bạn gái anh cũng chăm chỉ về thăm người yêu khi có dịp.

Mỗi lần bạn gái về nước, Mai Tuấn lại đưa cô đi du lịch xuyên Việt. Khi anh qua Mỹ, bạn gái cũng dành thời gian đưa anh đi khắp nơi. Thậm chí, còn hỗ trợ nam ca sĩ quay nhiều MV tại Mỹ để có những khung hình mỹ mãn nhất.

Yêu xa, nam ca sĩ và bạn gái không tránh khỏi những lúc chạnh lòng nhưng anh tin rằng, đó là duyên số nên hài lòng với tình yêu này.

Mai Tuấn và bạn gái.

Hồi đầu năm, bạn gái nam ca sĩ có dịp về Việt Nam, anh đưa bạn gái đi du lịch xuyên Việt.

Sau nhiều năm quen nhau, Mai Tuấn mới công khai bạn gái trên mạng xã hội.

Mai Tuấn sinh năm 1967 tại TPHCM. Thời kỳ “Mưa Bụi”, Mai Tuấn – Yến Khoa từng được xem là cặp song ca vàng của làng nhạc Việt, sở hữu hàng loạt MV đình đám như: Liên khúc hai chuyến tàu đêm, Đám cưới người ta, Tình bọt nước, Hoàng tử trong mơ, Tình duyên đầu năm….

Thời đỉnh cao, Mai Tuấn từng thu âm 1 bài hát với mức cát-xê 2 triệu đồng, quay MV là 10 triệu đồng khi giá vàng chỉ khoảng 500.000 đồng 1 chỉ, tương đương 2 lượng vàng cho một bài hát. Mai Tuấn cũng là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên được đi châu Âu lưu diễn vào thập niên 90.

Đang nổi đình nổi đám, Mai Tuấn bất ngờ rút lui khỏi showbiz và đi dạy môn Toán tại một trường cấp 2 ở quận 8 (cũ) và sống cuộc sống bình dị như bao thầy cô giáo khác.

Vài năm gần đây, Mai Tuấn thường xuyên ra MV nhưng vẫn ít đi hát. Anh dành hầu hết thời gian để đi dạy. Ở tuổi U60 khi sắp về hưu, nam ca sĩ lại bất ngờ rơi vào tình huống khó khăn về mặt kinh tế khi không được mở lớp dạy thêm tại nhà.

Dù bạn gái giàu có nhưng Mai Tuấn giữ tự trọng, không làm phiền người yêu. Nam ca sĩ từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên báo Đời sống pháp luật rằng: “Ở Mỹ, việc mua đồ đẹp giảm giá thuận tiện hơn nên những món quà nhỏ nhỏ làm cho tôi đẹp hơn, tươm tất hơn khi ra đường thì tôi nhận. Còn những thứ khác, tôi không dám nhận.

Tôi có khả năng nuôi sống bản thân, tự chủ được tài chính, sống một cuộc sống cũng tương đối ổn nên vấn đề kia, tôi ngại lắm. Tính tôi xưa giờ rất tự trọng”.

Khi Mai Tuấn sang Mỹ, bạn gái cũng đưa anh đi thăm quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

Còn hỗ trợ anh quay MV tại Mỹ để có những hình ảnh đẹp.

Cặp đôi vô cùng hạnh phúc.

Hiện Mai Tuấn vẫn ở Việt Nam và tiếp tục công việc dạy học còn bạn gái anh vẫn ở Mỹ.

Về cuộc sống hiện tại ở tuổi U60, Mai Tuấn vẫn đi dạy học. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ kiêm thầy giáo dạy toán thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe body nóng bỏng khiến mọi người không chỉ ngạc nhiên mà còn phải trầm trồ vì anh vẫn giữ được thần thái trẻ trung, thân hình săn chắc hiếm thấy ở tuổi U60.

Nhiều người đã nói nửa đùa nửa thật rằng, hình như anh đã bị thời gian “bỏ quên”. Trước những lời khen từ khán giả, Mai Tuấn tiết lộ bản thân tập thể thao mỗi ngày kết hợp chế độ ăn uống hợp lý. Từ khi không dạy thêm, anh có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân như tập gym, nghe nhạc, tập hát. Ngoài ra, anh dự định thử sức với công việc bán hàng online trên tiktok.

Mặc dù tài chính ở tuổi U60 không dư dả như trước nhưng nam ca sĩ vẫn khá thong dong, an nhàn và hài lòng với những gì mình có.