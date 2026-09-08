"Tôi từng mượn một căn phòng thể chất để tổ chức show, tự bán vé giá khoảng 150.000 vé và có khoảng 500 người" – Hoàng Dũng nói.

Mới đây, Xoay Tròn Concert Day 3 của Hoàng Dũng diễn ra tại Hà Nội, thu hút hơn 11.000 khán giả. Trong hơn ba giờ, nam ca sĩ mang đến một hành trình âm nhạc với hơn 40 ca khúc, trải dài từ những bản hit quen thuộc, các màn mashup, acoustic đến những tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ khách mời. Bên cạnh phần âm nhạc, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô sân khấu, đầu tư mạnh tay cho trải nghiệm nghe – nhìn.



Với Xoay Tròn Day 3, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô concert với mức đầu tư gấp rưỡi, hướng đến một trải nghiệm liveshow tương xứng với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn. Sân khấu sở hữu hệ thống màn hình LED liền mạch có kích thước hơn 1.300 m², kết hợp dàn đèn hiệu ứng được sử dụng xuyên suốt chương trình. Không chỉ đầu tư về phần nhìn, Hoàng Dũng còn chú trọng hệ thống âm thanh ngoài trời với dàn loa K1 chuẩn quốc tế, chuyên để phục vụ cho hoạt động các đại nhạc hội lớn với độ phân giải chất âm chi tiết.

Ngoài ra, các tiết mục diễn được kết hợp ánh sáng, visual mới mẻ, live cam cùng các hiệu ứng phun khí, lửa, pháo hoa và pháo giấy để tạo nên những cao trào xuyên suốt concert.

Nếu âm nhạc là lý do khán giả đến với Xoay Tròn, những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay trong đêm concert lại trở thành một "đặc sản" khiến trải nghiệm này trở nên riêng biệt. Tại Xoay Tròn Day 3, Hoàng Dũng tiếp tục dành một khoảng không để tình yêu hiện diện ngay giữa sân khấu và khán giả. Trong phần trình diễn Lý Giải, những khoảnh khắc cầu hôn được lồng ghép trực tiếp vào tiết mục, ê-kíp đã giữ nguyên hình ảnh live cam để tập trung trọn vẹn vào phản ứng của các cặp đôi.

Trong Xoay Tròn Day 3, Hoàng Dũng chia sẻ chân thành về hành trình tổ chức concert của mình: "Tôi từng mượn một căn phòng thể chất để tổ chức show, tự bán vé giá khoảng 150.000 vé và có khoảng 500 người.

Cho đến bây giờ, năm 2026, khi soi chiếu con số người ấy thì chỉ bằng một phần nhỏ khu vực đứng ở đây thôi. Trong suốt 11 năm Hoàng Dũng hoạt động nghệ thuật, luôn luôn có sự xuất hiện của Bạn Nhạc, nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ: Làm thế nào để giữ có Bạn Nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể".

Trước khi concert khép lại, Hoàng Dũng không kìm được nước mắt, bật khóc tâm sự: "Dũng vẫn còn nhớ khi mình bước xuống cánh gà của concert Xoay Tròn Day 2 vào ngày 28/3/2026, Dũng nói với ê-kíp là 'làm nữa không mọi người?' Mọi người bảo là 'chơi'! Dũng tự cảm nhận bản thân mình có nhiều điều cần phải cải thiện, điều thiếu sót, Dũng cũng chỉ là một người bình thường nhưng may mắn được nhiều người ủng hộ, cùng chung sức với Dũng làm những điều phi thường.

Đối với Hoàng Dũng thì Xoay Tròn Day 3 là một điều phi thường, là concert có đông khán giả nhất của Hoàng Dũng. Từ khi quyết định mình sẽ làm Day 3 và tới tận 2h40 sáng ngày hôm nay, khi bước xuống khỏi sân khấu tổng duyệt, Dũng vẫn rất lo, không biết concert có trọn vẹn hay không. Dũng cảm thấy rất may mắn khi được làm cùng các anh em, được mọi người đón nhận và có gia đình đến xem concert. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều!".