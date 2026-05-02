Nam ca sĩ bật khóc ở Trường Sa: "Tôi mãi không quên"

Tùng Ninh |

"Hình ảnh những nhà giàn vẫy chào đoàn nghệ sĩ qua bộ đàm khi tàu rời bến đã khiến tôi và các đồng nghiệp không cầm được nước mắt" – Quốc Đại nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quốc Đại. Tại chương trình tuần này, nam ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tới giờ tôi vẫn nhớ về những chuyến ra thăm Trường Sa từ năm 2003.

Quốc Đại

Tôi bồi hồi lắm mỗi khi nhớ về khoảnh khắc những giọt nước mắt nghẹn ngào nơi hải đảo Trường Sa và hình ảnh người dân vùng cao bơi qua sông để xem văn nghệ. Hình ảnh những người chiến sĩ trẻ tuổi gác lại hạnh phúc cá nhân để bảo vệ chủ quyền dân tộc luôn khiến tôi nể phục vô cùng.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà tôi mãi không quên là khi cất lên câu hát "Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình" giữa tiếng sóng và sự hòa giọng của các chiến sĩ hải quân.

Đặc biệt, hình ảnh những nhà giàn vẫy chào đoàn nghệ sĩ qua bộ đàm khi tàu rời bến đã khiến tôi và các đồng nghiệp không cầm được nước mắt. Qua đó tôi thấy trân quý bản thân và biết ơn các chiến sĩ rất nhiều.

Bên cạnh biển đảo, hành trình thiện nguyện tại vùng sâu vùng xa cũng để lại dấu ấn đậm nét trong tim tôi.

Tôi từng có những đêm diễn tại vùng núi Trường Sơn những năm 2000, nơi sân khấu chỉ là vách núi và con đường đang làm dang dở.

Lúc đó, tôi tưởng buổi diễn phải hủy bỏ vì không có khách nhưng hình ảnh người dân một tay cầm đồ, một tay bơi qua sông chỉ để kịp nghe văn nghệ đã khiến cả đoàn nghẹn ngào.

Chúng tôi vừa hát vừa khóc. Đó không phải sân khấu đẹp nhất nhưng là bài hát hay nhất đời tôi vì nó kết nối trái tim nghệ sĩ và khán giả một cách chân thực nhất.

Với tôi, mỗi chuyến đi thiện nguyện không chỉ là việc mang tiếng hát đi cho mà chính người nghệ sĩ cũng nhận lại được những giá trị tinh thần vô giá để nuôi dưỡng tâm hồn.

Những kỷ niệm mà tôi vừa kể, tôi cũng mong rằng nó sẽ trở thành kỷ niệm của các bạn nghệ sĩ trẻ. Khi các bạn thực sự trải qua những khoảnh khắc thiêng liêng ấy, khi thấy khán giả vượt sông để nghe mình hát, hay đứng trước biển khơi hát về Tổ quốc.

Các bạn sẽ thấy mình muốn được dấn thân sớm hơn, được cống hiến nhiều hơn nữa. Chính những trải nghiệm thực tế này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về giá trị của nghề và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước".

