Nam ca sĩ A.T ngã đập gáy xuống sân khấu, fan quyên góp luôn 1,7 tỷ đồng trong 3 giờ

Tối 22/12, đêm diễn cuối cùng của tour FOREVER City of Stars tại Thượng Hải đã diễn ra trong bầu không khí bùng nổ nhưng cũng không kém phần hoang mang khi xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. F3 Vườn Sao Băng gồm Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào, Ngôn Thừa Húc cùng giọng ca chính của Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday) - A Tín - đã đem đến những bản tình ca bất hủ tới hàng chục nghìn khán giả.

Tuy nhiên, trong lúc tiến sát khu vực khán giả để giao lưu, A Tín bất ngờ trượt chân và ngã khỏi mép sân khấu với độ cao khoảng 1,5-2 mét, khiến cả khán đài chết lặng trong tích tắc. Đáng lo lắng hơn là anh ngã đập phần gáy vào một thiết bị âm thanh.

A Tín bất ngờ trượt chân và ngã khỏi mép sân khấu với độ cao khoảng 1,5-2 mét

Do góc khuất ánh sáng, A Tín không nhận ra mình đã đứng quá gần rìa sân khấu. Chỉ một bước hụt chân, nam ca sĩ rơi xuống phía dưới ngay trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả. Tiếng la hét hoảng hốt vang lên khắp sân vận động. Ngô Kiến Hào, người ở vị trí gần nhất, lập tức lao tới kiểm tra tình hình, trong khi ê-kíp nhanh chóng hỗ trợ đưa A Tín vào hậu trường.

Nam ca sĩ ngã đập gáy vào thiết bị âm thanh

Dù tay phải bị trầy xước và chảy máu, kèm theo nghi vấn bị chấn thương ở vùng đầu, A Tín chỉ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn để xử lý vết thương rồi quay trở lại sân khấu, tiếp tục hoàn thành trọn vẹn đêm diễn. Sự chuyên nghiệp và tinh thần máu lửa của anh đã khiến toàn bộ khán giả vỡ òa trong những tràng pháo tay không ngớt.

Ngay sau concert, công ty quản lý Believe Music phát đi thông báo xác nhận tình trạng của A Tín ổn định và cho biết nam ca sĩ sẽ được kiểm tra y tế kỹ lưỡng. Ngày hôm sau, A Tín cũng trực tiếp lên tiếng trên Instagram, Facebook và Weibo, trấn an người hâm mộ rằng anh hoàn toàn ổn và gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của mọi người.

A Tín chỉ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn để xử lý vết thương rồi quay trở lại sân khấu

Đáng chú ý, sau sự cố này, cộng đồng người hâm mộ Ngũ Nguyệt Thiên đã tạo nên một làn sóng lan tỏa đầy nhân văn. Fan của ban nhạc đồng loạt phát động chiến dịch quyên góp dưới danh nghĩa “Đệ ngũ phân đội”, như một cách thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho A Shin. Chỉ trong chưa đầy 3 giờ, số tiền quyên góp gửi tới chương trình Nhặt lại những hạt ngọc (Pearl Retrieving Campaign) đã vượt mốc 500.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 1,7 tỷ đồng. Nhặt Lại Những Hạt Ngọc cũng là dự án A Tín và Ngũ Nguyệt Thiên theo đuổi làm thiện nguyện trong suốt nhiều năm qua.

Hành động nhanh chóng, tự nguyện và đầy ý nghĩa này không chỉ cho thấy tình cảm sâu sắc của người hâm mộ dành cho A Shin, mà còn phản ánh tinh thần thiện nguyện bền bỉ mà Ngũ Nguyệt Thiên đã lan tỏa suốt nhiều năm qua.