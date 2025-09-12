Nam ca sĩ 9 con, 27 cháu: 68 tuổi vẫn đeo kim cương đầy người

Nói đến những giọng ca đặc biệt và khó quên của nền âm nhạc Việt Nam ở hải ngoại, không thể không nhắc đến danh ca Tuấn Anh.

Tuấn Anh thời trẻ

Với phong cách trình diễn độc đáo, đầy tính nghệ thuật và một giọng hát ma mị, anh đã tạo nên một dấu ấn riêng biệt, trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất.

Nổi tiếng bởi phong cách lập dị không giống ai

Danh ca Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1957. Anh sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc và có cơ hội được học nhạc bài bản. Giọng hát của anh được ví như một tiếng kèn đồng, trầm ấm, đầy nội lực và có chút gì đó bí ẩn.

Ngay từ những ngày đầu, Tuấn Anh đã gây ấn tượng với khán giả qua những ca khúc nhạc Pháp lời Việt, thể hiện sự đa tài và khả năng biến hóa trong phong cách.

Khi đặt chân đến Mỹ vào năm 1975, Tuấn Anh đã nhanh chóng hòa nhập vào dòng chảy âm nhạc của cộng đồng người Việt. Anh tham gia các trung tâm ca nhạc lớn và bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình.

Điểm đặc biệt của Tuấn Anh là phong cách biểu diễn độc đáo. Anh thường xuất hiện trên sân khấu với trang phục cầu kỳ, những chiếc áo choàng lấp lánh, phụ kiện độc đáo và mái tóc bồng bềnh.

Sự nghiệp của Tuấn Anh thực sự bùng nổ khi anh cộng tác với các trung tâm băng nhạc lớn tại hải ngoại. Với sự hỗ trợ của những người làm chương trình, Tuấn Anh đã đưa tên tuổi mình lên một tầm cao mới.

Anh trở thành một gương mặt đinh của các chương trình ca nhạc hải ngoại, xuất hiện đều đặn trong các cuốn băng video và các buổi trình diễn khắp nơi.

Những ca khúc làm nên tên tuổi Tuấn Anh phải kể đến Thư tình cuối mùa thu. Ca khúc này gắn liền với giọng hát Tuấn Anh đến mức nhiều người mặc định đây là bản nhạc của anh. Với cách thể hiện da diết, chất chứa nhiều tâm sự, Tuấn Anh đã lột tả thành công nỗi buồn của tình yêu.

Ca khúc Thà như giọt mưa là một nhạc buồn, lãng mạn, khi qua giọng hát Tuấn Anh lại trở nên vô cùng lắng đọng và sâu sắc. Kiếp đam mê lại là ca khúc mang âm hưởng mạnh mẽ, thể hiện đúng phong cách biểu diễn đầy cuồng nhiệt của anh.

Bên cạnh đó, anh còn rất thành công với những ca khúc nhạc Pháp lời Việt như Unchain my heart hay Hotel California, những bản nhạc này giúp anh phô diễn khả năng biểu diễn đầy tính nghệ thuật và cuốn hút.

Tuấn Anh không chỉ là một ca sĩ, anh còn là một nghệ sĩ trình diễn thực thụ. Phong cách trình diễn của anh luôn có sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, thời trang và biểu cảm. Những điệu bộ uốn lượn, lắc lư khi hát, đôi mắt mơ màng và mái tóc bồng bềnh đã trở thành thương hiệu của anh.

Anh được ví như một "kẻ mộng du" trên sân khấu, mỗi lần xuất hiện là một lần khán giả được đắm chìm vào một không gian âm nhạc khác lạ, đầy cảm xúc. Sự độc đáo này đã giúp anh đứng vững trong lòng công chúng qua nhiều thập kỷ, dù cho xu hướng âm nhạc có thay đổi.

Về phong cách của mình, Tuấn Anh khẳng định: "Người ảnh hưởng lớn nhất đến tôi chính là tôi, tôi tự ảnh hưởng từ chính tôi chứ chẳng có ai".

Tuấn Anh tuổi 68

Cho đến nay, danh ca Tuấn Anh vẫn hoạt động nghệ thuật và được khán giả yêu mến ở tuổi 68. Sự nghiệp của anh là một minh chứng cho việc tài năng và dấu ấn cá nhân là yếu tố quan trọng để trở thành một huyền thoại. Anh không chỉ hát bằng giọng hát, mà còn bằng cả tâm hồn và một phong cách không thể lẫn vào đâu được.

Viên mãn bên 9 người con, 27 người cháu ở tuổi 68

Cuộc sống của nam danh ca khá viên mãn tại Mỹ, với 9 người con, 27 người cháu. Anh rất thương các con cháu của mình và thường chơi đùa cùng chúng nếu không đi hát. Anh thường chào ngày mới bằng việc vận dụng hết sức lực để học một bài học mới về cả thể lực lẫn tâm trí, chuẩn bị đón chào ngày mới dồi dào năng lượng.

Tuấn Anh có thời khóa biểu rõ ràng để sắp xếp cuộc sống, khi nào làm là làm, hưởng thụ là hưởng thụ. Ai nói, hai việc đó không thể chung với nhau được.

Ngoài ca hát, Tuấn Anh luôn nghiên cứu, học hỏi tất cả khía cạnh liên quan đến nghệ thuật. Anh quan niệm, ngày hôm nay không giống ngày mai, cuộc đời như một quyển vở với những trang sách mới, nên phải học hỏi liên tục.

Tuấn Anh tâm sự, anh đi cả thế giới nhưng vẫn thích Việt Nam nhất vì đây là nơi chôn nhau cắt rốn. Thời thơ ấu, anh không đủ điều kiện để tìm hiểu, khám phá các nét đẹp của đất nước trong từng vùng miền nên giờ có dịp vẫn muốn đi du lịch quan Việt Nam.

Nam danh ca còn nổi bật với phong cách đeo kim cương đầy người dù đã ở tuổi 68. Trong một lần gặp mặt, anh khiến đàn em Quang Lê phải choáng váng vì số kim cương đeo trên người.