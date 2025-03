Nam ca sĩ 43 tuổi qua đời tại nhà riêng

Ca sĩ Wheesung qua đời ở tuổi 43

Theo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, Wheesung được phát hiện tại căn hộ ở quận Gwangjin, Seoul, vào khoảng 6h29 phút chiều cùng ngày. Sau khi nhận được tin báo từ gia đình, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Dựa trên tình trạng lúc phát hiện, cơ quan chức năng nhận định Wheesung đã qua đời một thời gian đáng kể trước khi được tìm thấy. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tử vong, bao gồm khả năng dùng thuốc quá liều hoặc đưa ra lựa chọn cực đoan.

Ca sĩ Wheesung qua đời.

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Chưa phát hiện dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài hay bất kỳ nghi vấn phạm tội nào. Chúng tôi đang điều tra về việc có di thư hay không cũng như làm rõ nguyên nhân tử vong”.

Sự ra đi đột ngột của Wheesung càng khiến công chúng bàng hoàng khi chỉ 5 ngày sau (ngày 15/3), anh dự kiến tổ chức concert chung với ca sĩ KCM mang tên The Story tại EXCO Auditorium, Daegu.

Trước đó, vào ngày 6/3, anh còn đăng tải lên mạng xã hội dòng trạng thái: “Giảm cân xong rồi, hẹn gặp mọi người vào ngày 15/3” cùng bức ảnh.

Hành trình sự nghiệp của Wheesung

Ra mắt vào năm 2002 với album Like a Movie , Wheesung nhanh chóng gây được tiếng vang lớn nhờ ca khúc Can’t We? . Sau đó, anh tiếp tục tạo hit với các bài hát như With Me, Insomnia , I thought of marriage... Không chỉ thành công trong vai trò ca sĩ, Wheesung còn là nhạc sĩ tài năng, từng chắp bút nhiều ca khúc đình đám như Love is delicious, Password 486 (Younha), Hey Mr. Big (Lee Hyori), I go crazy because of you (T-ara), Magic Girl (Orange Caramel), Dance the night away (TWICE), Sonata of Temptation (Ivy), Heaven (Ailee)…

Wheesung từng bị điều tra vì sử dụng chất cấm.

Năm 2017, Wheesung thành lập công ty quản lý riêng mang tên Real Slow Company. Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang thuận lợi, anh đã phải chịu cú sốc lớn khi quản lý thân cận - người trực tiếp điều hành công ty - đột ngột qua đời.

Năm 2021, Wheesung bị kết án 1 năm tù treo và 2 năm quản chế vì tội sử dụng trái phép propofol - loại thuốc gây mê nằm trong danh mục chất cấm. Theo cáo trạng, từ tháng 9 đến tháng 11/2019, anh đã mua tổng cộng 3.910ml propofol với giá 6,5 triệu won và sử dụng 3.690ml trong 11 lần khác nhau.

Trước đó, vào tháng 3 và tháng 4/2020, Wheesung từng bị phát hiện bất tỉnh trên đường phố ở các khu vực Songpa và Gwangjin do sử dụng etomidate - một loại thuốc có tác dụng tương tự propofol nhưng không bị xếp vào danh mục ma túy vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vào ngày 28/2 năm nay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã đề xuất bổ sung etomidate vào danh mục chất bị kiểm soát, cùng với 6 loại khác, theo dự luật sửa đổi về quản lý chất gây nghiện.

Sự ra đi đột ngột của Wheesung đã khiến người hâm mộ bàng hoàng và thương tiếc.