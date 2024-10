Nam ca sĩ 34 tuổi vẫn sống với bố mẹ vì bị lừa cả chục tỷ, có năm bị gạt đến tận 10 lần

Mới đây, nam idol Dongwoo (INFINITE) đã tham gia chương trình I'm Grown Up, But I'm Not Going Out dành cho người trưởng thành nhưng vẫn chung sống với bố mẹ. Tại đây, nam idol 34 tuổi đã lý giải vì sao anh vẫn ở chung với bố mẹ dù lịch trình công việc bận rộn, lối sinh hoạt bất thường của bản thân có thể ảnh hưởng đến họ.

Hóa ra, tất cả là vì Dongwoo thường xuyên bị lừa gạt. Trong 1 thập kỷ qua, số tiền Dongwoo thiệt hại vì bị lừa đảo lên đến 700 triệu won (12,8 tỷ đồng). Mẹ nam idol tiết lộ rằng, có lần anh bị lừa đến 10 lần trong vòng 1 năm. Chính vì vậy nên Dongwoo không giàu có như fan tưởng, anh chưa đủ khả năng mua nhà riêng và vẫn ở chung với bố mẹ.

Việc bị lừa đảo đến 12,8 tỷ đồng...

... là lý do khiến Dongwoo vẫn còn sống chung với bố mẹ

Thông tin này đã trở thành chủ đề được nhiều netizen xứ Hàn bàn tán. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối dành cho thành viên INFINITE: "Ôi không", "Dongwoo à, đừng tin người quá nhiều", "Tôi nghĩ từng nghe chuyện anh ấy bị lừa mua 1 chiếc xe hơi nhập ngoại từ khá lâu rồi", "Chuyện này xảy ra nhiều lần rồi", "Tôi từng nghe tin anh ấy bị lừa đảo vài lần trước đây. Tổng số tiền là 700 triệu won đúng không? Xin hãy cẩn thận hơn"...

Jang Dongwoo sinh năm 1990, là thực tập sinh lâu năm của JYP Entertainment. Trước khi ra mắt công chúng, anh là bạn học của Xiumin (EXO) và từng làm vũ công phụ họa cho Epik High. Năm 2010, nam idol ra mắt trong nhóm nhạc INFINITE dưới trướng Woollim Entertainment. INFINITE đạt được rất nhiều thành công, sở hữu hàng loạt bản hit Be Mine, Back, The Chaser, Man In Love... Dongwoo còn cùng thành viên Hoya tạo nên nhóm nhỏ INFINITE H. Năm 2013, nam idol tốt nghiệp khoa Âm nhạc thực hành của trường Đại học Daekyeung. Anh cùng các thành viên Sunggyu, Hoya, Sungyeol và L đã nhận được giải thưởng "Sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Daekyung".

Dongwoo là thành viên INFINITE - nhóm nhạc Kpop gen 2 nổi tiếng

Nguồn: Koreaboo