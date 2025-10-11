Nam ca sĩ 29 tuổi tử vong trên đường

Ngày 11/10, CNN đưa tin Fede Dorcaz - nam diễn viên kiêm ca sĩ người Argentina - thiệt mạng sau vụ bị cướp tấn công tại Mexico City (thủ đô của Mexico). Bộ An ninh Công dân Mexico đã xác nhận tin tức trên.

Bộ An ninh Công dân Mexico cho biết Dorcaz bị bắn nhiều phát đạn khi đang lái xe trên đại lộ vành đai Periférico, đoạn qua quận Miguel Hidalgo, phía tây thủ đô. Nghi phạm được cho là di chuyển trên hai xe máy và đang bị truy nã. Cảnh sát đã trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát khu vực để phục vụ điều tra, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tổng chưởng lý Thành phố Mexico nhằm làm rõ vụ án.

CNN cho biết đã liên hệ với Văn phòng Tổng chưởng lý và Đại sứ quán Argentina tại Mexico để tìm hiểu thêm chi tiết nhưng chưa nhận được phản hồi.

Giới giải trí Argentina và Mexico bàng hoàng trước tin tức Fede Dorcaz bị bắn tử vong.

Fede Dorcaz được biết đến là nghệ sĩ trẻ đa tài, vừa ca hát, vừa diễn xuất, từng tham gia nhiều dự án âm nhạc tại Argentina và Mexico. Trước khi qua đời, anh được mời góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Las Estrellas Bailan en Hoy của kênh Televisa.

Ê-kíp chương trình đăng tải thông điệp tưởng nhớ: "Fede để lại một khoảng trống lớn trong đội ngũ của chúng tôi. Ký ức và niềm đam mê của anh sẽ luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi. Xin hãy yên nghỉ, Fede Dorcaz".

Trong số phát sóng ngày 10/10, chương trình Hoy dành một phân đoạn đặc biệt tưởng niệm Dorcaz, phát lại hình ảnh buổi tập cùng bạn gái Mariana Ávila - bạn nhảy của anh trong cuộc thi. Trên tài khoản cá nhân, Ávila xúc động viết: "Anh sẽ mãi là người em yêu nhất trên đời. Em yêu anh, yêu anh và sẽ mãi yêu anh".

Cái chết của Dorcaz gây rúng động làng giải trí Mỹ Latinh. Chưa đầy một tháng trước, Mexico chứng kiến vụ mất tích và sát hại hai nghệ sĩ Colombia - Bayron Sánchez Salazar (nghệ danh B King ) và Jorge Luis Herrera Lemos ( Regio Clown ), thi thể được tìm thấy tại Cocotitlán, bang Mexico.

Fede Dorcaz (tên thật Federico Dorcaz) sinh tại Buenos Aires, Argentina, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên. Anh từng tham gia các vở nhạc kịch và phim truyền hình tại quê nhà trước khi sang Mexico lập nghiệp.

Dorcaz gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ qua phong cách âm nhạc Latin pop pha rock, các ca khúc như và đạt hàng triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify và YouTube.

Ngoài hoạt động âm nhạc, anh cũng góp mặt trong một số dự án của Televisa và từng chia sẻ mong muốn mở rộng sự nghiệp sang thị trường quốc tế, mang âm nhạc Argentina đến gần hơn với khán giả châu Mỹ.