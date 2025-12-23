Nam ca sĩ 2001 phải xin lỗi vì lùm xùm tình ái bất ngờ mất sạch hoạt động trên IG

Mới đây, ca sĩ Wren Evans đã bất ngờ ẩn hoặc đã xóa sạch mọi hoạt động, bài đăng trên trang Instagram cá nhân có hơn 263 nghìn người theo dõi.

Hành động này của Wren Evans lập tức gây chú ý mạng xã hội và khiến khán giả xôn xao, đặc biệt là các fan hâm mộ của anh. Cách đây ít hôm, Wren Evans cũng vừa bị leak bài hát mới mang tên "Thu Đợi" gây nhiều tò mò.

Wren Evans xóa mọi hoạt động trên mạng xã hội

Khoảng 7 tháng qua, Wren Evans cũng "biến mất" khỏi mọi nền tảng mạng xã hội. Anh cũng không xuất hiện trong các sự kiện hay phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Sự im lặng của nam ca sĩ khiến công chúng chú ý, bàn luận. Theo đó, bài đăng gần nhất trên trang Facebook của nam ca sĩ là vào tháng 3. Tương tự, nam ca sĩ cũng ngừng cập nhật bài đăng trên trang Instagram từ ngày 15/5.

Nguyên nhân khiến Wren Evans "mất tích" khỏi showbiz, dừng mọi hoạt động được cho là do lùm xùm ồn ào tình cảm với bạn gái cũ là dancer Mi Nga. Bản thân anh cũng từng lên tiếng xin lỗi khán giả:

"Wren hiểu trách nhiệm của một nghệ sĩ không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở cách sống, hành xử, cách hiện diện trước công chúng. Wren đang nghiêm túc tự kiểm điểm và tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bản thân từng ngày", nam ca sĩ từng nói.

Wren Evans (tên thật là Lê Phan) là một trong những nghệ sĩ Gen Z tiêu biểu nhất của làng nhạc Việt hiện nay. Sinh năm 2001 tại Hà Nội, anh sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi theo học piano cổ điển và tham gia ban nhạc từ thời học sinh. Wren Evans nổi tiếng với khả năng sáng tạo âm nhạc đa dạng, từ việc sáng tác, hòa âm phối khí đến trình diễn.

Năm 2021, anh bùng nổ với bản hit "Thích Em Hơi Nhiều", đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp với phong cách âm nhạc hiện đại, trẻ trung. Gu thời trang độc đáo cùng tư duy âm nhạc đậm chất quốc tế giúp anh nhanh chóng khẳng định vị thế riêng.

Album đầu tay "Loi Choi" ra mắt cuối năm 2023 đã gặt hái thành công vang dội, càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023, anh thắng lớn với các giải thưởng quan trọng như Album của năm và Ca sĩ nam của năm.

Âm nhạc của Wren Evans là sự pha trộn tinh tế giữa Pop, R&B và những chất liệu điện tử mới mẻ. Anh được đánh giá là làn gió mới đầy tiềm năng, góp phần đưa âm nhạc Việt Nam tiệm cận với xu hướng toàn cầu. Với sự nỗ lực không ngừng, Wren Evans đang dần trở thành biểu tượng mới của thế hệ nghệ sĩ đa năng và đầy cá tính.