Nam ca sĩ 2001 có hành động mới sau 7 tháng "mất tích"

Tối 26/12 mới đây, ca sĩ Wren Evans đã chính thức phát hành ca khúc Thu Đợi trên các nền tảng nhạc số. Đây là một sáng tác của Wren Evans, từng được nam nghệ sĩ nhá hàng qua bản demo và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người hâm mộ. Hành động này gây nhiều chú ý vì Wren Evans cũng vừa ẩn hoặc xóa mọi hoạt động trên trang Instagram cá nhân cách đây vài ngày và gần như "mất tích" suốt 7 tháng qua, tính từ tháng 5.



Hình ảnh mới nhất của Wren Evans mới phát hành

Cuối năm 2024, Wren Evans cũng lần đầu tiên trình diễn Thu Đợi trên sân khấu GENfest, gây ấn tượng bởi hình ảnh lãng tử vừa chơi đàn piano vừa hát ballad. Trước thềm khép lại năm 2025 và kỷ niệm 2 năm ra mắt album đầu tay - Loi Choi, Thu Đợi như một món quà âm nhạc đầy cảm xúc mà Wren Evans muốn dành tặng các fan của mình.

Ca khúc Thu Đợi có giai điệu nhẹ nhàng, da diết, kể câu chuyện chia tay trong không gian mùa thu. Lời ca đậm chất tự sự gợi lên nỗi nhớ không chịu rời đi dù thời gian có trôi qua.

Để diễn tả nội tâm phức tạp của người ở lại, Wren Evans cũng sử dụng nhiều hình ảnh thiên nhiên quen thuộc của mùa thu như gió heo may, lá rơi, mưa tầm tã.

Không bi luỵ, ồn ào, Thu Đợi mang màu sắc êm đềm, sâu lắng, hứa hẹn tạo đồng cảm với những ai đã đi qua tổn thương, mất mát trong tình yêu.

Thu Đợi cũng đưa Wren Evans trở về với thế mạnh Pop Ballad hiện đại, đã từng đem về thành công cho nam nghệ sĩ trong Từng Quen.

Trái ngược hoàn toàn với khía cạnh cá tính, chất chơi của Wren Evans ở Phóng Đổ Tim Em, Tò Te Tí, Thích Em Hơi Nhiều,... Từng Quen hay Thu Đợi thể hiện khía cạnh mềm mại, trưởng thành bên trong con người Wren Evans.

Lối kể chuyện sâu sắc, phong cách nghệ thuật riêng biệt nhưng vẫn gần gũi với giới trẻ qua các sản phẩm âm nhạc của Wren Evans đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Sau thời gian im ắng để chuẩn bị cho dự án mới, Wren Evans lần đầu tiên chia sẻ tâm tư với người hâm mộ thông qua một video ngắn được đăng tải trên mạng xã hội.

Video này ghi lại những khoảnh khắc Wren Evans thực hiện album Loi Choi, thoải mái tận hưởng âm nhạc cùng các cộng sự của mình. Nam nghệ sĩ viết: "Xin chào, Wren đây. Hai năm từ Loi Choi, hành trình này Wren đã học được rất nhiều điều, nhờ những trải nghiệm, những khoảnh khắc và những người luôn dõi theo. Và ngay cả khi mọi thứ đến chậm hơn một chút, lòng biết ơn vẫn chưa từng đổi thay.

Thu Đợi là món quà tri ân cho tất cả những người vẫn ở đó từ ngày đầu tiên, những người đã chọn ở lại và cả những người rời đi. Cảm ơn vì tất cả!".