Nam ca sĩ 2001 chính thức trở lại sau 7 tháng “mất tích”

Sau khi ca khúc “Thu Đợi” chính thức ra mắt vào 23:00 ngày 26/12, Wren Evans tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi ra mắt ca khúc “Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất” chỉ sau 2 ngày.

Như vậy, sau 7 tháng "mất tích", Wren Evans đã chính thức trở lại bằng bữa tiệc âm nhạc mùa đông với nhiều cảm xúc.

Wren Evans

Nếu như “Thu Đợi” đã được nam ca sĩ tung demo trước đó 1 năm, thì “Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất” lại là một sáng tác hoàn toàn mới của Wren Evans. Ca khúc ra mắt vào đúng dịp mùa đông như món quà tiếp theo dành tặng cho tất cả những khán giả yêu nhạc và chờ đợi anh trong suốt thời gian qua.

“Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất” là một ca khúc Electro Pop sở trường của Wren Evans, nhưng lần này, anh và cộng sự đã thổi vào ca khúc những chất liệu mang tính cổ tích tạo nên nét chấm phá mới lạ hơn, đưa người nghe vào thế giới broadway bằng giai điệu du dương, da diết và đầy tính kể chuyện.

Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất” có phần lời đầy tính tự sự và chiêm nghiệm, kể chuyện thời đại qua lăng kính rất cá nhân. Ở ca khúc này, người nghe có thể đồng cảm với câu chuyện chung, đồng thời qua đó, cũng có thể thấy được thông điệp và cá tính âm nhạc rất riêng của Wren Evans.

Về phần lời, “Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất” nói về 2 thái cực trạng thái cảm xúc trái ngược nhau: khi đang say sưa chạm tay vào hạnh phúc, cũng là lúc mất đi đầy tiếc nuối vì không thể chạm được lâu.

Trước khi MV “Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất” chính thức được ra mắt, Wren Evans cũng tung clip đầy cảm xúc về hành trình âm nhạc vừa qua. Video như cỗ máy thời gian đưa người xem quay trở lại với những khoảnh khắc ý nghĩa mà Wren Evans đạt được trong hành trình âm nhạc.

Để rồi đến MV “Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất”, lại là những thước phim diễn tả sự cô đơn, những giây phút chiêm nghiệm và sâu lắng hơn. “Vừa Tìm Thấy Đã Đánh Mất” như một dấu mốc, một trang chuyển tiếp vừa khép lại vừa mở ra chương âm nhạc mới của Wren Evans. Đồng thời, MV cũng như môt lời tri ân của Wren Evans với âm nhạc và khán giả - những người còn ở lại, những người đã rời đi bằng tất cả sự chân thành nhất.