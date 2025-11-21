Nam bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong: Nguyên nhân không ngờ

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một nam bảo vệ nhà hàng ở TP. Cần Thơ bị đồng nghiệp dùng dao đâm tử vong. Thông tin khiến mọi người ngỡ ngàng, thương xót nạn nhân xấu số, đồng thời tò mò không biết nguyên nhân vì đâu lại dẫn đến kết cục đau lòng như vậy.

Nạn nhân trong vụ việc là anh M.H.K. (sinh năm 2007, trú tại phường Tân An, TP Cần Thơ). Người xuống tay cướp đi mạng sống của đồng nghiệp là Dương Thành Lập (sinh năm 1996, trú phường An Bình, TP Cần Thơ). Cả 2 làm bảo vệ tại một nhà hàng hải sản lớn và nổi tiếng ở Cần Thơ. Sự việc xảy ra tại bãi giữ xe của nhà hàng vào chiều 20/11.

Camera tại nơi trông xe của nhà hàng ghi lại diễn biến sự việc.

Theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Onlilne, hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, Lập và K. đang dắt xe cho khách. Lúc 15 giờ 55 phút, cả hai xảy ra mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách nên cự cãi và xông vào đánh nhau. Lập đã lấy dao đâm nhiều nhát vào người K. khiến nam bảo vệ bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, bị tràn dịch màng phổi.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ song không qua khỏi.

Đối tượng Dương Thành Lập.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết thêm, sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng nói trên, Công an phường Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế Lập, đưa về trụ sở. Qua làm việc ban đầu, Lập đã thừa nhận hành vi nêu trên. Hiệp, đối tượng Lập đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Tân An, TP Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố điều tra vụ việc.

"Chỉ vì một chuyện rất nhỏ mà ra tay dã man với người khác như vậy, thật quá kinh khủng. Mong mỗi chúng ta xem đây là bài học, để bình tĩnh hơn trước các sự việc, tránh để hậu quả đau lòng xảy ra", cư dân mạng bình luận.