Nam bảo vệ bệnh viện "hớt hải" bế người phụ nữ đột ngột ngất xỉu vào cấp cứu

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), vào 16h30 phút ngày 7/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh chờ trước Phòng tiểu phẫu bệnh viện, nhân viên an ninh Ngô Hồng Phong của bệnh viện đã phát hiện một người phụ nữ có dấu hiệu mệt lả rồi đột ngột ngất xỉu khi đang bế con.

Nam bảo vệ bệnh viện vừa bế vừa chạy kịp thời đưa một người bất tỉnh vào cấp cứu

Ngay khi phát hiện sự việc, các nhân viên an ninh khu vực lân cận đã cùng nhau hỗ trợ đưa chị đến phòng cấp cứu và chăm sóc em bé. Sau khi được các bác sĩ phòng cấp cứu và chăm sóc y tế kịp thời, chị đã tỉnh và ổn định sức khỏe.

Người phụ nữ cho biết chị đang chăm sóc con trai đang điều trị tại bệnh viện. Chiều ngày 7/4, sau khi bé có làm thủ thuật xong chị thấy choáng và mệt lả rồi bất tỉnh.

Với sự nhanh nhẹn, nhạy bén các anh đã nhanh chóng phát hiện và đưa chị đến phòng cấp cứu kịp thời. Làm việc trong môi trường bệnh viện, mỗi nhân viên an ninh được đào tạo không chỉ kỹ năng, thể lực tốt để bảo vệ an toàn, an ninh mà bên cạnh đó là sự nhanh nhạy về y tế cơ bản để có thể hỗ trợ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong các tình huống khẩn cấp.