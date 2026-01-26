Năm 2026, những trường hợp sau sẽ bị trừ tiền trực tiếp vào tiền lương khi vi phạm giao thông

Từ 2026, vi phạm giao thông bị trừ tiền lương như thế nào?

Theo hướng dẫn tại Mục 1 Nghị định 296/2025/NĐ-CP từ Điều 10 đến Điều 14, Chính phủ hướng dẫn thủ tục khấu trừ tiền lương khi vi phạm giao thông như sau:

Ai sẽ bị trừ tiền lương khi vi phạm giao thông?

Theo Điều 10 Nghị định 296/2025/NĐ-CP, đối tượng bị cưỡng chế trừ một phần tiền lương/thu nhập khi vi phạm giao thông gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức.

- Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người làm việc trong tổ chức Cơ yếu (Đối tượng mới bổ sung so với Điều 8 Nghị định 166 /2013/NĐ-CP).

- Cá nhân đang làm việc được hưởng tiền lương hoặc thu nhập tại một cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Cá nhân đang làm việc có thu nhập theo mùa vụ ngắn hạn do hộ gia đình, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động thuê (đối tượng mới được bổ sung so với Điều 8 Nghị định 166/2013/NĐ-CP).

- Cá nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đang được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội (trong khi khoản 2 Điều 8 Nghị định 166/2013/NĐ-CP đang quy định đối tượng này đang hưởng bảo hiểm xã hội).

Như vậy, so với quy định trước đây thì Nghị định 296 đã bổ sung thêm nhiều đối tượng vi phạm giao thông sẽ bị trừ một phần lương hoặc thu nhập để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Thủ tục khấu trừ tiền lương của người vi phạm giao thông

Căn cứ mục 1 Nghị định 296/2025/NĐ-CP, thủ tục khấu trừ tiền lương của người vi phạm giao thông thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Gửi yêu cầu xác minh thông tin về tiền lương, thu nhập

Người có thẩm quyền gửi yêu cầu xác minh thông tin về tiền lương và thu nhập của người vi phạm giao thông bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Bước 2: Xác minh thông tin về tiền lương và thu nhập

Để xác minh thông tin về tiền lương, thu nhập thì cần thực hiện hai thủ tục sau:

(1) Người vi phạm giao thông có trách nhiệm cung cấp cho người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thông tin về:

Tiền lương, thu nhập.

Mức lương hưu hằng tháng được hưởng của mình.

Thời gian cung cấp là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu liên quan khác (kèm theo - nếu có).

So với quy định trước đây tại Điều 9 Nghị định 166/2013/NĐ-CP, Điều 16 Nghị định 296/2025/NĐ-CP đã tăng thời hạn người vi phạm giao thông bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trừ một phần tiền lương/thu nhập từ 03 ngày làm việc lên 05 ngày làm việc.

(2) Người có thẩm quyền cưỡng chế hoặc tiếp nhận quyết định cưỡng chế để thi hành có văn bản yêu cầu người vi phạm giao thông bị cưỡng chế, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương/thu nhập và các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc tổ chức xác minh thông tin.

Thời hạn cho hoạt động này là 05 ngày làm việc kể từ ngày:

- Hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra khi không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Hết thời hạn mà cơ quan nơi người có thẩm quyền xử phạt yêu cầu cá nhân, tổ chức hoàn trả kinh phí đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả,

Sau khi nhận được văn bản yêu cầu, những đối tượng tren phải cung cấp thông tin về tiền lương, thu nhập, mức lương hưu hằng tháng của cá nhân vi phạm giao thông bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trong khi đó, Điều 9 Nghị định 166/2013/NĐ-CP trước đây không nêu cụ thể thời gian cũng như thủ tục xác minh thông tin về tiền lương và thu nhập như quy định mới từ 01/01/202 ở trên.

Bước 3: Ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền lương

Thời hạn ra quyết định là 02 ngày làm việc kể từ ngày xác định được thông tin về tiền lương, thu nhập. Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền lương căn cứ vào điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế. Đây là quy định mới nêu tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 296/2025/NĐ-CP.

Bước 4: Tiến hành khấu trừ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đến kỳ lĩnh tiền lương/thu nhập gần nhất, cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

Khấu trừ một phần lương, lương hưu hoặc thu nhập của người vi phạm giao thông bị áp dụng biện pháp cưỡng chế;

Chuyển số tiền đã khấu trừ đến tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo nội dung ghi trong quyết định cưỡng chế

Thông báo cho cá nhân bị cưỡng chế và người ra quyết định cưỡng chế biết.

Nếu chưa khấu trừ đủ số tiền mà người vi phạm giao thông bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đã nghỉ việc thì phải thông báo ngay cho người ra quyết định cưỡng chế biết.

Nếu cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương/thu nhập của người vi phạm giao thông bị áp dụng biện pháp cưỡng chế bị xem là có hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu: Cố tình không phối hợp cung cấp thông tin; Cố tình không thi hành quyết định cưỡng chế khấu trừ.

Tỷ lệ khấu trừ tiền lương như thế nào?

Theo Điều 13 Nghị định 296/2025/NĐ-CP, việc khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập có thể tiến hành nhiều lần, tỷ lệ như sau:

- Đối với tiền lương: Tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 30% tổng số tiền lương, lương hưu thực trả hằng tháng được hưởng sau khi trích nộp các khoản sau: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời, việc khấu trừ phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trong khi quy định cũ tại Điều 11 Nghị định 166/2013/NĐ-CP chỉ dừng ở việc quy định tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 30% tổng số tiền lương được hưởng.

- Với thu nhập khác: Tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 50% tổng số thu nhập hằng tháng, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đảm bảo cũng là quy định mới được bổ sung tại Nghị định 296/2025/NĐ-CP so với trước đây.