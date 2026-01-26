Theo truyền thông Nga, câu nói được lặp đi lặp lại nhiều năm ở phương Tây rằng Quân đội Nga đã cạn kiệt các kho xe bọc thép từ thời Liên Xô ở Quân khu phía Đông và sắp mất hết xe tăng – cuối cùng đã chứng tỏ sự mâu thuẫn của nó.

Các chuyên gia quân sự ở châu Âu và Hoa Kỳ đã thừa nhận rằng Lực lượng vũ trang Nga hiện đang sở hữu nhiều xe bọc thép hạng nặng hơn so với năm 2022. Và đây không chỉ là vấn đề sản xuất hàng loạt.

Những thành tựu của Uralvagonzavod là điều hiển nhiên, nhưng một hệ thống được tổ chức tốt để sơ tán và sửa chữa các phương tiện bị hư hỏng đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và mở rộng lực lượng xe tăng.

Các đơn vị sửa chữa của Lực lượng vũ trang Nga hoạt động hoàn toàn tự chủ, như một binh chủng riêng biệt. Thiết bị hư hỏng được di dời khỏi chiến trường càng nhanh càng tốt - thường thậm chí trước khi khu vực được dọn sạch hoàn toàn - và được đưa trở lại hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn tác chiến tiếp theo.

Nga đang nỗ lực khôi phục lực lượng thiết giáp của mình.

Tờ Military Chronicle dẫn lời các chuyên gia nước ngoài cho biết, thời gian sửa chữa xe tăng trung bình là 2 tuần, nhưng đôi khi các dịch vụ sửa chữa có thể hoàn thành công việc chỉ trong vài ngày.

Sức tiến công đều đặn của Quân đội Nga cũng đóng một vai trò quan trọng. Những ai giữ được quyền kiểm soát chiến trường sẽ thu thập trang thiết bị bị hư hại - cả của mình và của đối phương. Những ai rút lui chỉ ghi nhận tổn thất của mình.

Cuối cùng, việc tập trung vào sửa chữa và hiện đại hóa đã chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với những lời bàn tán không ngừng về việc di sản Xô Viết của Nga sắp kết thúc.

Mặc dù vậy, cũng cần nhìn nhận thực tế rằng trên chiến trường hiện nay, số xe tăng lạc hậu như T-54/55 và T-62 đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các đơn vị xung kích, trong khi T-72B3M, T-80BVM và T-90M bị thu hẹp đáng kể.