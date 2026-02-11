Năm 2026, hàng chục triệu người dân Việt Nam đón tin vui: Sẽ có thay đổi lớn chưa từng có

Trong nhiều năm qua, tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối vẫn là một thách thức lớn đối với hệ thống y tế Việt Nam. Khi cơ sở hạ tầng và chất lượng khám chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế địa phương chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế, không ít người bệnh lựa chọn tập trung về Hà Nội và TP.HCM với mong muốn được điều trị tại các bệnh viện có trình độ chuyên môn cao.

Thực trạng kéo dài này không chỉ tạo áp lực lớn lên các bệnh viện trung ương, mà còn làm gia tăng chi phí, thời gian điều trị và gánh nặng tâm lý cho người bệnh cùng gia đình.

Bước sang giai đoạn 2025 - 2026, bức tranh y tế Việt Nam bắt đầu xuất hiện những gam màu tích cực. Dưới sự quan tâm của chính quyền, hàng loạt bệnh viện quy mô lớn trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam đã được xây dựng và hoàn thiện. Những dự án này được kỳ vọng sẽ từng bước giảm tải cho tuyến cuối, đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân ngay tại địa phương.

Tại miền Bắc, Hà Nội và Ninh Bình đang nổi lên như những điểm nóng trong làn sóng đầu tư hạ tầng y tế. Sau 2 năm thi công, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại Hà Nội chính thức khánh thành ngày 19/8/2025. Cả hai bệnh viện mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và quy trình vận hành, tạo bước chuyển rõ nét trong chất lượng khám chữa bệnh.

Đến tháng 12/2025, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình cũng hoàn thiện, hướng tới mô hình y tế chất lượng cao, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Theo kế hoạch, các hạng mục còn lại của 2 bệnh viện cùng hệ thống trang thiết bị sẽ tiếp tục được hoàn thiện để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân từ quý I/2026.

Trước đó vào cuối tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Nam Định – công trình y tế trọng điểm cấp vùng với quy mô và trang thiết bị hiện đại – đã đi vào hoạt động. Sự kiện này góp phần định hình diện mạo mới cho y tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Tại miền Trung, nửa cuối năm 2025 ghi dấu sự xuất hiện của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế. Hai công trình được kỳ vọng nâng tầm năng lực điều trị chuyên sâu, đồng thời tạo thêm điểm nhấn trên bản đồ y tế khu vực.

Ở miền Nam, đặc biệt tại TP.HCM, loạt bệnh viện quy mô nghìn tỷ như Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cũng đã được đưa vào hoạt động trong giai đoạn cuối năm 2025.

Các cơ sở này được xác định là những mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển y tế khu vực vùng ven. Không chỉ mở rộng năng lực tiếp nhận, hệ thống bệnh viện còn được đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, nguồn nhân lực và mô hình quản trị, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị và cải thiện trải nghiệm của người bệnh.

Trước hết, các bệnh viện mới đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ gánh nặng cho tuyến trung ương - nơi lâu nay luôn trong tình trạng quá tải - đồng thời tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống. Những thay đổi này đang tạo ra chuyển biến rõ nét trong khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Thực tế tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy số lượng bệnh nhi, sản phụ thường xuyên vượt công suất thiết kế, gây áp lực lên hạ tầng và nhân lực. Trong bối cảnh đó, việc hình thành các cơ sở 2 với định hướng tập trung vào những chuyên khoa đang chịu sức ép lớn được xem là giải pháp căn cơ, giúp chia sẻ khối lượng điều trị và nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Tương tự, việc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa cơ sở 2 tại Ninh Bình vào hoạt động vừa giảm quá tải cho tuyến trung ương, vừa tạo thêm lựa chọn điều trị cho người dân các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, giảm chi phí và thời gian di chuyển.

Ở miền Trung, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chuyển sang cơ sở mới từ tháng 6/2025 giúp người bệnh ung thư tại Bắc Trung Bộ không còn phải điều trị xa, qua đó cải thiện rõ rệt trải nghiệm khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện còn được trang bị hệ thống xạ trị hiện đại và nhiều công nghệ tiên tiến, từng bước hoàn thiện mô hình điều trị ung thư khép kín.

Tại TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn có quy mô lớn và bãi đáp trực thăng đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không. Theo định hướng, nơi đây sẽ phát triển chuyên sâu về cấp cứu chấn thương, phẫu thuật ngực, bụng, thần kinh, chỉnh hình, răng hàm mặt; đồng thời củng cố các chuyên khoa nền tảng như cấp cứu, hồi sức, nội khoa.

Đặc biệt, bệnh viện sẽ hình thành Trung tâm điều trị đột quỵ hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm rút ngắn “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhân. Với chiến lược này, Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn được kỳ vọng trở thành bệnh viện cửa ngõ kỹ thuật cao, góp phần đưa TP.HCM tiến gần mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, không chỉ mở rộng khả năng tiếp nhận người bệnh, việc hình thành các cơ sở y tế mới còn tạo động lực lan tỏa chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Theo kế hoạch, ngay trong giai đoạn đầu, hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội sẽ được điều động tăng cường cho cơ sở 2 tại Ninh Bình. Việc luân chuyển này không chỉ đảm bảo chất lượng vận hành của cơ sở mới, mà còn giúp chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế tuyến dưới.

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, các bác sĩ đầu ngành từ cơ sở chính sẽ luân phiên công tác, bảo đảm người bệnh được thụ hưởng chất lượng điều trị tương đương. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp các bệnh viện mới thực sự nâng mặt bằng chất lượng y tế trên phạm vi toàn hệ thống.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng, việc hàng loạt bệnh viện mới đi vào hoạt động năm 2025 không chỉ đánh dấu bước phát triển về hạ tầng, mà còn thể hiện chiến lược dài hạn của ngành y tế. Dù mang lại nhiều kỳ vọng tích cực, việc hàng loạt bệnh viện mới đi vào hoạt động cũng đặt ra không ít thách thức trong giai đoạn đầu vận hành.

Trước hết là bài toán về nhân lực. Các bệnh viện quy mô lớn, chuyên sâu đòi hỏi đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chất lượng cao, trong khi nguồn nhân lực y tế vẫn còn hạn chế. Việc luân chuyển cán bộ từ cơ sở cũ chỉ mang tính tạm thời. Để hình thành đội ngũ ổn định cần thời gian, chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc đủ sức hút.

Bên cạnh đó, việc khai thác hiệu quả công suất bệnh viện là yếu tố mang tính quyết định. Thực tế cho thấy, không ít dự án y tế sau khi hoàn thành vẫn cần thời gian dài để đạt công suất thiết kế do phân luồng chưa hiệu quả và tâm lý người dân còn tập trung về các bệnh viện lớn tại Hà Nội, TP.HCM.

Về trung và dài hạn, áp lực tài chính và bài toán tự chủ cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Chi phí vận hành, bảo dưỡng và khấu hao thiết bị tại các bệnh viện đầu tư hàng nghìn tỷ đồng là rất lớn. Nếu bệnh viện vận hành không tốt, nguy cơ lãng phí nguồn lực là điều không thể xem nhẹ.

Từ thực tế đó có thể thấy, việc xây dựng bệnh viện mới chỉ là bước khởi đầu. Để các công trình này thực sự phát huy hiệu quả, cần một chiến lược đồng bộ về nhân lực, vận hành và phân tuyến điều trị. Khi những thách thức này được giải quyết một cách căn cơ, hệ thống bệnh viện mới sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của y tế Việt Nam trong giai đoạn tới.