Năm 2025, xe buýt Hà Nội vận chuyển khoảng 240 triệu lượt hành khách

Thông tin trên được nêu trong báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), đơn vị nòng cốt đảm nhiệm vận hành hệ thống xe buýt công cộng của thành phố.

Giữ vững chất lượng dịch vụ, mở rộng vùng phục vụ

Trong năm 2025, Transerco đã vận hành hơn 3,2 triệu lượt xe buýt, khoảng 240 triệu lượt hành khách, đạt 95,3% kế hoạch đề ra. Công tác rà soát, điều chỉnh luồng tuyến được triển khai đồng bộ, trong đó 44 tuyến xe buýt đấu thầu lại được duy trì ổn định; 37 tuyến được điều chỉnh, hợp lý hóa biểu đồ chạy xe; đồng thời mở thêm nhánh tuyến mới để mở rộng phạm vi phục vụ, đặc biệt là tuyến kết nối xã đảo Minh Châu – xã đảo duy nhất của Hà Nội.

Song song với đó, chất lượng phương tiện và dịch vụ xe buýt tiếp tục được cải thiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường theo chuyên đề, xử lý nghiêm các vi phạm tái diễn. Trong năm, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức 144 khóa đào tạo cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và văn hóa phục vụ hành khách.

Ảnh: Transerco

Ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi xanh

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi xanh của xe buýt Hà Nội. Transerco đã hoàn thành thí điểm và đưa vào vận hành 63 xe buýt điện trên 4 tuyến, đồng thời đầu tư gần 300 trụ sạc phục vụ khai thác phương tiện sử dụng năng lượng sạch, sẵn sàng cho giai đoạn mở rộng trong các năm tiếp theo.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, Tổng công ty lần đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý phản ánh qua nhiều kênh như tổng đài, ứng dụng và mạng xã hội. Riêng trong năm 2025, tổng đài chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận gần 140.000 cuộc gọi, chủ yếu liên quan đến lộ trình, dịch vụ và vé xe buýt, góp phần nâng cao trải nghiệm đi lại của người dân.

Với sản lượng vận chuyển khoảng 240 triệu lượt khách trong năm 2025, hệ thống xe buýt Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong việc giảm áp lực giao thông cá nhân, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thành phố triển khai các mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn 2026–2030, hướng tới hệ thống giao thông công cộng hiện đại, xanh và thông minh.