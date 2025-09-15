Năm 2025, bấm biển số xe máy bao lâu thì có?

Đúng

Đáp án: B. 30 ngày

Giải thích: Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, việc cấp lại biển số xe yêu cầu xác minh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện, biển số sẽ được cấp lại trong 2 ngày làm việc.