Năm 2025, bấm biển số xe máy bao lâu thì có?

Thông tư 79/2024/TT-BCA, có hiệu lực từ 1/1/2025, quy định chi tiết về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Thử tài hiểu biết của bạn với 3 câu hỏi thú vị về các quy định này! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ
Hỏi 1: Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, thời hạn cấp mới biển số xe trong trường hợp thông thường là bao lâu?
Hỏi 2: Thời hạn tối đa để cấp mới biển số xe trúng đấu giá hoặc đổi biển số xe theo quy định là bao lâu?
Hỏi 3: Quy trình cấp lại biển số xe theo Thông tư 79/2024/TT-BCA yêu cầu xác minh trong thời gian bao lâu?