Năm 2024, toàn quân cơ bản hoàn thành tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại

Sáng 10/2 (mồng Một Tết Giáp Thìn 2024), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Dự hội nghị tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu

Phát biểu mở đầu hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng gửi tới cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV) cả nước cùng với gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, trong những ngày đầu trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn, toàn quân duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình; duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bộ đội Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng (BĐBP), cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ canh trực SSCĐ còn tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp đỡ ngư dân...

Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho bộ đội đón Tết chu đáo, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời triển khai bảo đảm hậu cần chuẩn bị cho đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới...

Đặc biệt, các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa phục vụ nhân dân đón Tết đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân cả nước vui xuân, đón Tết đầm ấm, an lành.

Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân ổn định; các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội; tích cực chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, nhất là bà con ở vùng khó khăn đón Tết; tổ chức chu đáo hoạt động đón Tết, vui xuân cho bộ đội theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, SSCĐ cao...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Năm vừa qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực với kết quả cao hơn năm 2022; bạn bè quốc tế đánh giá rất cao những thành tựu của Việt Nam; qua đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên... Những thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của Quân đội ta.

Trong Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; trong đó, nhiều lĩnh vực có bước đột phá, kết quả cao hơn năm trước.

Nổi bật là: Luôn chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của Quân đội tiếp tục được nâng cao.

Đặc biệt, trong năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, dự án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng; chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành chất lượng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, trình Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII về các chiến lược quân sự, quốc phòng. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, kết luận về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; về tăng cường quốc phòng, an ninh (QPAN) kết hợp với phát triển KT-XH trên hướng chiến lược, trọng điểm…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đến kiểm tra và chúc Tết kíp trực tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Quân đội luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc; hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; luôn tiên phong, nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, uy tín của Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn được giữ vững và nâng cao.

Toàn quân tập trung đẩy mạnh thực hiện “Ba đột phá”; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”. Chất lượng huấn luyện có nhiều tiến bộ, sát nhiệm vụ, tình huống, đối tượng tác chiến, bộ đội sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí, trang bị (VKTB), nhất là VKTB mới, hiện đại; tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập với quy mô lớn, nhiều nội dung, phương pháp mới…

Đặc biệt, Đảng bộ Quân đội được xây dựng thực sự vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Toàn quân luôn vững vàng, kiên định, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác được triển khai thực hiện toàn diện, bảo đảm kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, khôn khéo, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị để phát triển đất nước.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của toàn quân và lực lượng DQTV cả nước. Đặc biệt, các đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về SSCĐ và tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Tổng Tham mưu trưởng cho biết: “Trong đêm 30 và sáng sớm mồng Một Tết, tôi đã trực tiếp gọi điện kiểm tra một số đơn vị, cả Ban CHQS huyện, các tàu trực trên biển và thấy cán bộ, chiến sĩ trực nghiêm túc, đúng quy định”.

Chuẩn bị tốt nhất cho lễ giao-nhận quân và chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD; đồng thời là năm toàn quân cơ bản hoàn thành tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại theo lộ trình đã đề ra...

Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tám và Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023 đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân tiếp tục quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ cần phát huy cao độ truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao với kết quả cao hơn năm trước, tạo những bước tiến mới, dấu ấn mới. Toàn quân thi đua lập thành tích cao nhất thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội QPTD...

Trước mắt, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về SSCĐ và tổ chức Tết Giáp Thìn 2024; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao, chấp hành nghiêm kỷ luật; đồng thời rà soát công tác tuyển quân bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tốt, chuẩn bị tốt nhất cho lễ giao-nhận quân và chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024. Cùng với đó, toàn quân tích cực hưởng ứng Tết Trồng cây bảo đảm hiệu quả thiết thực…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng DBĐV, DQTV luôn có nhiều sức khỏe; bước vào năm mới Giáp Thìn 2024 với khí thế mới, tư duy mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn; luôn đề cao trách nhiệm, đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...