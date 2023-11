Năm 2024, thị trường smartphone màn hình gập sẽ phát triển mạnh mẽ

Theo công cụ theo dõi điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu gần đây nhất của Counterpoint Research, thị trường điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2 năm 2023, đạt 2,1 triệu chiếc. Sự tăng trưởng này hoàn toàn trái ngược với thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, vốn cho thấy số lượng xuất xưởng trong quý giảm 9%, đạt 268 triệu chiếc. Do chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài và lạm phát toàn cầu cao đang diễn ra, thị trường điện thoại thông minh dự kiến sẽ tăng trưởng đi ngang. Tuy nhiên, lĩnh vực điện thoại thông minh có thể gập lại tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Bối cảnh điện thoại thông minh có thể gập lại ở thị trường Trung Quốc đưa ra một kịch bản đặc biệt hấp dẫn. Trong quý 2/2023, doanh số bán hàng trên toàn thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61,9 triệu chiếc, do những thách thức kinh tế gần đây mà nước này phải đối mặt, khiến chi tiêu của người tiêu dùng giảm. Tuy nhiên, thị trường điện thoại thông minh màn hình gập Trung Quốc đã đạt được thành công đáng chú ý, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,2 triệu chiếc. Trung Quốc hiện chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường điện thoại thông minh có thể gập lại toàn cầu, với thị phần 58,6%.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường màn hình gập Trung Quốc chủ yếu là do sự ra đời của các sản phẩm màn hình gập phù hợp với thị trường Trung Quốc, cùng với nhu cầu mạnh mẽ về các sản phẩm này của người tiêu dùng Trung Quốc. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự ra mắt của các sản phẩm chủ chốt như Huawei Mate X3, vivo X Fold 2 và vivo X Flip, chủ yếu nhắm đến thị trường màn hình gập của Trung Quốc.

Nhà phân tích cấp cao của Counterpoint Research, Jene Park cho biết: "Chúng tôi tin rằng việc ra mắt điện thoại màn hình gập thường xuyên đang thay đổi nhận thức của người tiêu dùng Trung Quốc về các sản phẩm có thể gập lại. Do đó, người tiêu dùng Trung Quốc có thể tiếp cận nhiều loại sản phẩm màn hình gập dễ dàng và thường xuyên hơn bất kỳ thị trường nào khác trên thế giới. Việc liên tục tung ra nhiều sản phẩm màn hình gập khác nhau được coi là một trong những lý do quan trọng khiến thị trường màn hình gập của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng đáng kể so với các thị trường khác".

Thị trường điện thoại thông minh màn hình gập toàn cầu sẽ có những thay đổi đáng kể trong nửa cuối năm 2023. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện của họ trên phạm vi quốc tế trong giai đoạn này, với các phiên bản đáng chú ý bao gồm Honor Magic V2, Oppo Find N3 Flip và thiết bị màn hình gập OnePlus chưa được đặt tên . Đáng chú ý, Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 của Samsung, được coi là một số sản phẩm màn hình gập hàng đầu, đã được ra mắt vào tháng 8 và dự kiến sẽ chiếm được thị phần đáng kể trong nửa cuối năm 2023.

Chuyên gia Jene Park nói thêm: "Thị trường điện thoại thông minh có thể gập lại toàn cầu dự kiến sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong nửa cuối năm 2023, được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các nhà sản xuất Trung Quốc. Mặc dù thị phần của Samsung có thể giảm do cạnh tranh gia tăng nhưng chúng tôi tin rằng đó sẽ là kết quả tự nhiên. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất thường có tác dụng làm tăng quy mô thị trường cho sản phẩm. Chúng tôi tin rằng kỷ nguyên của điện thoại màn hình gập hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024, chủ yếu do Samsung và Huawei dẫn đầu với các điện thoại màn hình gập cấp thấp của họ. Các sản phẩm màn hình gập cấp thấp dự kiến sẽ có giá khoảng 600 - 700 USD, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn".