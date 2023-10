Năm 2024: Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á tăng trưởng chậm, Việt Nam vào top tăng cao nhất thế giới

Bangkok Post dẫn lời Tổng giám đốc Pornchai Thiraveja, Văn phòng Chính sách tài chính Thái Lan (FPO) cho biết đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này xuống 2,7% trong năm nay và 3,2% vào năm tới, trong khi các yếu tố rủi ro trong nước và quốc tế cần được theo dõi.

Triển vọng mới nhất cho năm 2023 thấp hơn đáng kể so với dự báo tăng trưởng 3,5% đưa ra vào tháng 7, nhưng tương tự với dự báo tăng trưởng 2,5-3% do Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia đưa ra vào tháng 8.

FPO cho biết dự báo tăng trưởng 3,2% trong năm tới không bao gồm tác động của các biện pháp kích thích của chính phủ, chẳng hạn như chương trình ví kỹ thuật số 10.000 baht.

Với tư cách là người phát ngôn của Bộ Tài chính, ông Pornchai cho biết ngành du lịch và nhu cầu trong nước, đặc biệt là tiêu dùng tư nhân, là động lực hàng đầu của nền kinh tế đất nước.

FPO dự báo lượng khách nước ngoài đến trong năm nay là 27,7 triệu, tăng 148% so với năm 2022.

Văn phòng dự đoán vào tháng 7 sẽ có 29,5 triệu du khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm nay.

Doanh thu du lịch dự kiến sẽ đạt 1,18 nghìn tỷ baht trong năm nay, tăng 226% so với năm ngoái, giảm so với dự báo tháng 7 là 1,25 nghìn tỷ baht (1 baht ~ 700 đồng).

Tiêu dùng tư nhân được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 5,8%, với áp lực lạm phát giảm, trong khi đầu tư tư nhân được dự báo sẽ tăng 0,9%.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tính bằng đô la Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm 1,8%, so với mức giảm 0,8% được dự đoán vào tháng 7, do nhu cầu giữa các đối tác thương mại lớn của đất nước giảm.

Ngoài ra, tiêu dùng công dự kiến sẽ giảm 3,4%, trong khi đầu tư công dự kiến sẽ không thay đổi từ năm 2022, một phần do ngân sách chi tiêu tài chính 2024 bị trì hoãn.

Năm 2024: Việt Nam trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm 2024, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới.

Trang BNN Network cho biết, trước những biến động kinh tế toàn cầu và lạm phát trong nước, Việt Nam vẫn nổi lên như "ngọn hải đăng" về phục hồi, trong đó động lực là sự kết hợp giữa các chính sách thận trọng của chính phủ, kế hoạch kinh tế chiến lược và cam kết kiên định đối với sự ổn định và phát triển.

Trong báo cáo những điểm nổi bật về kinh tế Việt Nam, ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital xác định động lực dài hạn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và sự phát triển kinh tế ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Những biến động trong tốc độ tăng trưởng GDP thường là một trong những diễn biến kinh tế ngắn hạn quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán, vì sự tăng trưởng GDP thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp.

“Sự lạc quan về phục hồi tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2024 nhờ sản xuất bắt nguồn từ việc phân tích nguyên nhân gây ra các vấn đề của ngành sản xuất năm 2023, gồm các nhà bán lẻ Mỹ và các công ty tiêu dùng khác đã tích lũy quá nhiều hàng hóa vào năm 2022”, ông Michael Kokalari nói.

VinaCapital xác định động lực dài hạn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và sự phát triển kinh tế ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Ảnh minh hoạ.

Theo ông Michael Kokalari, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam dường như đang hướng tới việc duy trì tỷ giá USD-VNĐ ở mức ổn định để thúc đẩy môi trường kinh tế vĩ mô bình ổn, có lợi cho ổn định tăng trưởng GDP và giúp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI).



“Ngân hàng Nhà nước luôn cố gắng giữ tỷ giá USD-VNĐ biến động không quá 2-3% mỗi năm. Việc giám sát chặt chẽ thị trường tiền tệ và ngoại hối của Việt Nam đã cho thấy rằng khi đạt tới ngưỡng nhất định, Ngân hàng Nhà nước thường sẽ đưa ra quyết định duy trì sự ổn định”, ông Michael Kokalari nói.

Chuyên gia này nói thêm: “Việc lãi suất tiền gửi tại Việt Nam tăng vọt trong năm qua đã khiến nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu và gửi tiền vào ngân hàng. Tuy nhiên, lãi suất đã giảm mạnh trong năm nay do Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã tái đầu tư số tiền gửi đã đáo hạn kỳ hạn 6 tháng vào thị trường chứng khoán. Đây là một trong những yếu tố chính đẩy VN-Index tăng 10% so với đầu năm”.