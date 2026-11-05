NABU hoàn tất điều tra nhóm thân cận của Tổng thống Zelensky

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã hoàn tất cuộc điều tra vụ án tham nhũng quy mô lớn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Báo Gazeta.Ru dẫn nguồn từ NABU và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Chuyên trách Ukraine (SAPO), hôm 4/11 cho biết, trong số các bị cáo có doanh nhân Timur Mindich, người rất thân cận với Tổng thống Volodymyr Zelensky và cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko.

Hiện NABU và SAPO đã hoàn tất cuộc điều tra trước khi xét xử vụ án "Midas", cáo buộc tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.

"Các thành viên của nhóm này đã nhận được những lợi ích bất chính một cách có hệ thống từ các nhà thầu và doanh nghiệp của Energoatom thuộc sự kiểm soát của Bộ Năng lượng, với số tiền từ 10 đến 15% giá trị hợp đồng", NABU báo cáo.

Nếu nhà cung cấp từ chối thanh toán, họ sẽ bị đe dọa trì hoãn hoặc chấm dứt hợp tác. Cơ chế này được gọi trong nội bộ tập đoàn là "Rào cản".

Các thành viên tham gia đường dây này đã sử dụng một văn phòng riêng để rửa tiền. Các nhà điều tra đã phát hiện trong giai đoạn 2020-2025, hơn 111 triệu USD và 12 triệu euro tiền mặt đã được giao dịch thông qua quỹ này.

Các khoản phí này được chi trả bởi các công ty trong lĩnh vực năng lượng. Số tiền cũng được chuyển đổi thành tiền điện tử và đầu tư vào chứng khoán và một quỹ đầu tư nước ngoài.

Cơ quan điều tra đã tiến hành các bước để tịch thu tài sản của những người liên quan đến vụ việc ở Ukraine và nước ngoài, theo báo cáo của NABU.

Sau khi âm mưu bị vạch trần, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ. Một số bị cáo đã trốn thoát khỏi đất nước.

Người đứng đầu vụ bê bối

Một trong những nhân vật chính trong cuộc điều tra là doanh nhân Timur Mindich - cộng sự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và là đồng sở hữu của hãng phim Kvartal 95.

Theo các nhà điều tra, doanh nhân Alexander Tsukerman đã tham gia tổ chức đường dây tham nhũng cùng với Mindich.

Ngày 10/11/2025, các nhà điều tra đã tiến hành khám xét nhà của Mindich, nhưng doanh nhân này không còn ở trong nước. Ông ta đã rời đi vài giờ trước khi cuộc khám xét bắt đầu. Sau đó, Mindich bị đưa vào danh sách truy nã.

Trong số các bị cáo còn có cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Năng lượng Igor Mironyuk và Giám đốc điều hành phụ trách Bảo vệ Vật lý và An ninh của Energoatom Dmitry Basov.

Theo các nhà điều tra, thông qua các mối quan hệ chính thức, họ đã giúp các thành viên trong nhóm gây ảnh hưởng đến hoạt động của một công ty nhà nước.

Sau khi vụ việc bị phanh phui vào tháng 11/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ năm nghi phạm.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng và Tư pháp German Galushchenko có liên quan. Sau khi vụ bê bối nổ ra, ông bị cách chức và vào tháng 2/2026 và bị bắt giữ khi đang cố gắng đi du lịch nước ngoài.

Tòa án đã ra lệnh tạm giam Galushchenko với điều kiện được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lớn. Sau đó, các hạn chế đối với ông được nới lỏng và yêu cầu đeo vòng tay điện tử cũng được bãi bỏ.

Trong số những người liên quan còn có cựu Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Chernyshov. Theo cơ quan thực thi pháp luật, các thành viên của nhóm đã giao cho ông này những khoản tiền mặt lớn.

Tổng thống Zelensky đã phản ứng thế nào?

Một vụ bê bối tham nhũng đã ảnh hưởng đến nhóm thân cận của Tổng thống Ukraine và dẫn đến những thay đổi nhân sự trong chính phủ.

Ngày 13/11/2025, ông Volodymyr Zelensky đã áp đặt lệnh trừng phạt 3 năm đối với Timur Mindich và Alexander Zuckerman. Các lệnh trừng phạt này bao gồm đóng băng tài sản, ngừng các hoạt động thương mại và cấm vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ Ukraine.

Tháng 5/2026, Mindich và Zuckerman đã cố gắng thách thức các lệnh trừng phạt tại tòa án. Và cho đến nay, vẫn chưa có phán quyết cuối cùng nào được công bố về các vụ kiện này.