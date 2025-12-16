Giới truyền thông cho rằng, không thể tin tưởng vào những thông tin từ chính quyền Kiev về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phá vỡ cuộc vây hãm của quân Nga ở thành phố Myrnohrad.

Theo các bản đồ chiến sự khác nhau, Lực lượng Nga gần như đã giải phóng hoàn toàn Myrnohrad - thành phố láng giềng của Pokrovsk, đồng thời, nhiều nguồn tin đã đưa tin về điều này trong hai ngày qua.

Còn theo thông báo của giới quan chức Moscow, Myrnohrad đã nằm trong tay quân Nga và hiện nay, các biện pháp ổn định đã được tiến hành trong thành phố, với việc Lực lượng Vũ trang Nga đang tung quân đi trấn áp “những ổ kháng cự cuối cùng của Quân đội Ukraine”.

Theo giới chuyên gia quân sự Nga, kịch bản này có vẻ như là hoàn hảo, nhưng tuyên bố rằng tình hình ở khu vực Myrnohrad đã “hoàn toàn ổn định” là không thực tế.

Vẫn còn quá sớm để nói rằng Myrnohrad đã được giải phóng hoàn toàn, Nga nên cẩn thận để tránh “lật thuyền trong mương”.

Điều này một phần là vì hiện nay mọi người đang chứng kiến tấm gương ở Kupiansk, nơi lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc phản công, phá vỡ một số vị trí của Nga bằng cách dồn dập tung các nhóm quân dự bị vào thành phố trọng điểm của tỉnh Kharkiv.

Ngoài ra, chắc chắn rằng pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine sẽ tích cực nhắm mục tiêu vào khu vực này trong những tuần tới, giống như trường hợp với tất cả các cứ điểm lớn đã mất.

Đồng thời, tình hình của Ukraine ở khu vực chiến tuyến này đang gần như sụp đổ hoàn toàn, do đó, các nhà chiến lược chính trị Ukraine cần phải nghĩ ra một cái gọi là “hành động chống khủng hoảng” để ít nhất làm dịu bớt phần nào nỗi đau của một thất bại quân sự cay đắng khác.

Bởi vậy, những cuộc phản công điên cuồng vào khu vực Pokrovsk và Myrnohrad là điều rất dễ xảy ra.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Nga cũng chỉ ra rằng, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine khó có thể lặp lại cuộc phản công vào Myrnohrad như ở Kupiansk, bởi tình hình chiến sự và cán cân lực lượng của Nga và Ukraine ở hai thành phố này là hoàn toàn khác nhau.

Nhìn tổng thể, thành phố Myrnohrad đang nằm lọt thỏm ở khu vực chiến sự, tất cả các mặt đều có sự hiện diện của quân Nga, không hề giống với tình hình còn trống 3 mặt ở Kupiansk.

Ở thành phố của tỉnh Kharkiv, Quân đội Ukraine có nhiều lựa chọn để tổ chức phản công, đồng thời cũng chưa bị phong tỏa hoàn toàn các tuyến đường tiếp tế, nên sức chiến đấu vẫn còn khá mạnh.

Nhưng lực lượng Ukraine ở Myrnohrad đã phải gồng mình phòng thủ trong vòng vây của quân Nga từ rất lâu, đồng thời lực lượng tiếp viện vốn có sức chiến đấu cao hơn cũng rất khó xuyên qua các khu vực quân Nga đang kiểm soát để xâm nhập, tăng cường sức mạnh cho lực lượng đồn trú ở đây.

Giới chuyên gia Nga cho rằng, “đòn tấn công tuyệt vọng” cuối cùng nếu có diễn ra cũng sẽ thất bại thảm hại, chỉ khiến chính quyền Kiev hao tổn thêm lực lượng dự bị vốn đã mỏng yếu của mình.

Rõ ràng là đã đến lúc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine phải nhìn thẳng vào thực tế, xem xét nghiêm túc đến việc tổ chức phòng thủ theo các tuyến mới ở phía sau chiến tuyến hiện nay.

Những tuyến này cần được nhanh chóng xác định, chuẩn bị và bổ sung nhân lực và đạn dược, nếu không chúng cũng sẽ nhanh chóng bị quân Nga phá vỡ.