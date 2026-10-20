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Mỹ xúc tiến bán tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' tịch thu của Nga

Sao Đỏ
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Chính quyền Mỹ sẽ cho phép bán các tàu chở dầu bị trừng phạt cho các nhà đầu tư để đưa chúng trở lại hoạt động vận tải hợp pháp.

- Ảnh 1.

Thông tin này được Bộ trưởng Năng lượng Mỹ - ông Chris Wright công bố trong một sự kiện của Tập đoàn Citadel Securities ở New York hôm 19/10.

Các bên mua sẽ tân trang lại những tàu không hoạt động và sử dụng chúng để vận chuyển dầu không thuộc diện trừng phạt.

Bộ trưởng Wright nhấn mạnh đây là việc thay đổi chủ sở hữu và điều kiện hoạt động, bác bỏ cách hiểu sáng kiến này như một việc đơn thuần dỡ bỏ hạn chế.

“Chúng tôi sẽ chuyển một số tàu từ cái mà tôi gọi là "hạm đội phe xấu" sang "hạm đội phe tốt". Chúng sẽ không còn chuyên chở dầu bị cấm vận nữa”, ông Wright nói.

Quan chức Mỹ ước tính hạm đội bóng tối toàn cầu bao gồm khoảng 1.600 tàu chở dầu. Cơ chế được đề xuất có thể đưa hàng chục, thậm chí hàng trăm tàu trong số đó trở lại hoạt động vận tải hợp pháp.

- Ảnh 2.

Binh lính thuộc phái bộ EUNAVFOR MED đổ bộ lên tàu Toa Payoh thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga.

Mỹ đang tìm cách mở rộng nguồn cung năng lượng trong bối cảnh chiến tranh với Iran chưa chấm dứt khiến eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa.

Theo ghi nhận, chi phí vận chuyển dầu từ Vịnh Ba Tư đến Đông Á đã tăng hơn 6 lần so với mức trước chiến tranh.

Nga sử dụng một số lượng đáng kể các tàu loại này để xuất khẩu dầu.

Dựa trên một nghiên cứu của Viện KSE vào tháng 6/2026, kể từ đầu năm 2023, có tới 862 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" đã vận chuyển dầu của nước này, trong đó 695 tàu vẫn hoạt động trong giai đoạn từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026.

Trước đó, truyền thông thế giới đã đưa tin về các cuộc thảo luận liên quan đến khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt đối với các tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối của Nga.

Vào thời điểm đó, chính quyền Mỹ coi động thái này như một biện pháp để giảm giá cước vận tải biển, từ đó hạ giá nhiên liệu trên quy mô toàn cầu.

Theo Militarnyi
Tags

tàu chở dầu

hạm đội bóng tối

Chris Wright

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