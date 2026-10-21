Mỹ vừa 'mở toang cửa' cho dầu Nga, hai quốc gia lập tức đón hàng triệu thùng dầu từ Moscow

Hai quốc gia này là những thị trường đáng kể lượng dầu diesel xuất khẩu của Nga trước khi các hạn chế được áp dụng.

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Các lô dầu diesel của Nga đang quay trở lại những thị trường tiêu thụ truyền thống như Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil sau khi Moscow dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu từ ngày 9/10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tạm thời đình chỉ một số lệnh trừng phạt đối với nguồn cung nhiên liệu Nga, trong khi thị trường dầu diesel toàn cầu vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt.

Theo dữ liệu vận chuyển của Kpler và LSEG, ít nhất hai tàu chở dầu diesel của Nga đã phát tín hiệu hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil trong những ngày gần đây. Đây là những thị trường vốn tiếp nhận phần đáng kể lượng dầu diesel xuất khẩu của Nga trước khi các hạn chế được áp dụng.

Cụ thể, tàu chở dầu Leruo rời cảng Primorsk thuộc vùng Baltic của Nga ngày 16/10 và phát tín hiệu hướng đến Manaus, Brazil. Trong khi đó, tàu Dolunay rời cùng cảng vào ngày 14/10, mang theo một lô dầu diesel hướng đến Alanya, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Kpler, mỗi tàu đang vận chuyển khoảng 300.000 thùng dầu diesel.

Morocco cũng đã bắt đầu nhập khẩu dầu diesel Nga kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu được dỡ bỏ. Theo dữ liệu của Kpler, tính từ đầu năm đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ chiếm khoảng 34% lượng dầu diesel xuất khẩu của Nga, Brazil chiếm 24% và Morocco chiếm 10%.

Bà Michelle Brouhard, người đứng đầu bộ phận rủi ro địa chính trị của Kpler, nhận định các tuyến thương mại hiện có là điểm đến hợp lý nhất cho nguồn cung Nga khi hoạt động xuất khẩu được nối lại. Theo bà, Nga nhiều khả năng sẽ ưu tiên những khách hàng có khả năng tiếp nhận khối lượng lớn trong thời gian ngắn, thay vì mất thời gian phát triển các kênh tiêu thụ mới trong bối cảnh nguồn cung dầu diesel toàn cầu còn hạn chế.

Ba nguồn tin thân cận với vấn đề nói với Reuters rằng các nhà cung cấp nhiên liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm lượng mua dầu diesel từ các nhà máy lọc dầu trong nước để chuẩn bị tiếp nhận hàng xuất khẩu từ Nga.

Ngày 9/10, Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel do nước này tự áp đặt nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước. Quyết định được đưa ra sau khi Nga đạt thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Thỏa thuận bao gồm việc tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nguồn cung nhiên liệu từ Nga. Tuy nhiên, các lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu Nga của Liên minh châu Âu (EU) và Anh vẫn có hiệu lực.

Nga vốn là nước xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ, nhưng đã giảm lượng hàng xuất khẩu trong mùa hè trước khi áp dụng lệnh cấm. Theo số liệu được công bố, xuất khẩu dầu diesel của Nga từ đầu năm đến nay đạt khoảng 345.000 thùng/ngày, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thống Trump cho biết Nga sẽ ngay lập tức xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel, tương đương 2,25 triệu thùng, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn vào thời điểm sau đó.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết xuất khẩu dầu diesel của nước này có thể vượt khối lượng đã thỏa thuận với ông Trump, hướng tới mức 3,5 triệu tấn mỗi tháng, tương đương khoảng 875.000 thùng/ngày, vào cuối năm nay.