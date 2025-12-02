Mỹ vừa làm một điều, mở 'cơ hội vàng' cho loại hạt tỉ đô của Việt Nam tăng tốc chiếm thị phần

Động thái của chính quyền Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đang là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Việc giá hàng tạp hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như thịt, trái cây và cà phê, tăng cao đã tạo áp lực lớn lên đời sống người dân.

Quyết định giảm thuế quan đối với cà phê và các mặt hàng khác được xem là một nỗ lực nhằm can thiệp trực tiếp vào giá tiêu dùng, giúp người Mỹ tiếp cận nguồn cung thực phẩm nhập khẩu với chi phí thấp hơn, qua đó giảm gánh nặng chi tiêu.

Hoa Kỳ sẽ giảm thuế quan đối với cà phê.

Cũng theo tờ The Washington Post, phân tích, giá bán lẻ trung bình của cà phê xay đã tăng vọt kể từ tháng 9 năm ngoái, lên hơn 9 đô la một pound.

Bà Judy Ganes, chủ tịch của J Ganes Consulting, một công ty chuyên về thực phẩm và nông nghiệp tại Mỹ cho biết: “Một phần nguyên nhân là do thuế quan. Thuế quan đã tác động mạnh đến ngành cà phê do lượng lớn hạt cà phê mà Mỹ nhập khẩu từ Brazil, quốc gia đã chịu mức thuế 50% trong nhiều tháng”.

Hoa Kỳ cũng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam, Colombia và các nước khác. Đối với các quốc gia xuất khẩu như Việt Nam, quyết định giảm thuế cà phê này mang lại một cơ hội bứt phá chưa từng có.

Thị trường Mỹ luôn là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Nhu cầu về cà phê Robusta, đặc biệt là cho ngành cà phê hòa tan và hỗn hợp (blends), đang ngày càng tăng.

Trước khi có sắc lệnh, cà phê Việt Nam đã và đang thể hiện được vị thế vững chắc của mình. Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Mỹ đã vượt mốc hơn 387 triệu USD, một con số tăng trưởng ấn tượng tới 65% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu này cho thấy, dù chỉ là nhà cung cấp lớn thứ ba cho Mỹ nhưng Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng vượt trội. Tính đến 7 tháng đầu năm, cà phê Việt Nam chiếm khoảng 7,38% thị phần tại thị trường Mỹ. Với việc rào cản thuế quan được nới lỏng, thị phần này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Mỹ trong 10 tháng đầu năm cũng đã góp phần vào kỷ lục 7,41 tỷ USD mà ngành cà phê Việt Nam đạt được trên toàn cầu, với mức tăng trưởng chung là hơn 61%.

Ngoài cà phê, sắc lệnh cắt giảm thuế quan của chính quyền Trump còn mở rộng sang nhiều mặt hàng nông sản thiết yếu khác để giải quyết vấn đề lạm phát.

Các mặt hàng cụ thể nằm trong diện được hưởng lợi bao gồm thịt bò, cà chua, chuối, nước cam đông lạnh, cùng với các loại trái cây nhiệt đới, ca cao, gia vị và một số loại phân bón.

Động thái này khẳng định rằng, trong cuộc chiến chống lạm phát, chính sách thương mại đang được sử dụng như một công cụ đắc lực để bình ổn giá cả, mang lại hy vọng cho người tiêu dùng Mỹ và cơ hội tăng trưởng cho các nhà cung cấp nông sản toàn cầu.