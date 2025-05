Mỹ vừa chi hơn 3 tỷ USD 'chốt đơn' một mặt hàng của Việt Nam: Nước ta xuất khẩu thứ 2 thế giới, được ông Trump miễn trừ khỏi thuế đối ứng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 4 đã thu về 3,7 tỷ USD trong tháng 4, giảm 22% so với tháng trước. Lũy kế trong 4 tháng đầu năm mặt hàng này đã thu về gần 18 tỷ USD, giảm nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Trung Quốc hiện đang là nhà nhập khẩu lớn nhất của Việt nam với hơn 3,5 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ đứng thứ 2 với hơn 3,4 tỷ USD, tuy nhiên giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. UAE là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 1,04 tỷ USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo thông báo ngày 11/4 của Cơ quan Bảo vệ biên giới và Hải quan Mỹ, một số sản phẩm điện tử và công nghệ cao nhập khẩu vào Mỹ sẽ nằm trong danh sách được miễn áp thuế theo chính sách thuế quan mới được chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố.

Thông báo của Cơ quan Bảo vệ biên giới và Hải quan Mỹ cho biết, trong số những mặt hàng được miễn áp mức thuế cơ bản 10% có điện thoại thông minh, máy tính để bàn, linh kiện điện tử và những hàng công nghệ cao như chip bán dẫn, pin mặt trời, thẻ nhớ.

Việc miễn trừ được áp dụng đối với những sản phẩm nhập vào Mỹ hoặc chuyển đi khỏi kho từ ngày 5/4.

Quyết định này được đưa ra nhằm giảm tác động tiêu cực của các biện pháp thuế quan tới ngành công nghệ Mỹ, đặc biệt là các công ty phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu như Apple, Nvidia và các nhà sản xuất thiết bị điện tử.

Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu điện thoại di động thông minh, đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu linh kiện thế giới. Trước đó trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện các loại của cả nước đạt trên 53,89 tỷ USD, tăng 2,9% so với năm 2023.

Theo Bộ Công thương, phát triển của ngành điện tử tại Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu nhờ thu hút được sự đầu tư lớn từ các tập đoàn đa quốc gia đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Với lợi thế đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm ngay tại Việt Nam của một số tập đoàn, các sản phẩm điện tử sản xuất trong nước khá đa dạng về chủng loại, màu sắc, mẫu mã… và đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Thị trường điện thoại di động Việt Nam đã trở thành một điểm sáng với sự phát triển nhanh chóng và tiềm năng khổng lồ, trong đó Apple ghi nhận thành công vượt bậc. Ba đối tác lớn của Apple tại Việt Nam là Foxconn, Luxshare và GoerTek cũng liên tục mở rộng quy mô đầu tư sản xuất điện tử.

Các thị trường xuất khẩu chính của ngành điện tử là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc. Riêng năm qua, xuất khẩu máy tính, linh kiện điện tử, điện thoại sang châu Âu - châu Mỹ đạt 56,9 tỷ USD, chiếm gần 45% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Năm 2025, nếu duy trì được tăng trưởng như năm 2024, xuất khẩu điện tử có thể cán mốc 140-145 tỷ USD. Trở ngại lớn là thị trường Mỹ với biến động về chính sách thương mại và thuế quan mới. Nguy cơ bị vào tầm ngắm phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ sẽ lớn hơn, trong đó lĩnh vực điện tử cũng không ngoại lệ.