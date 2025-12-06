Mỹ vận động hành lang ngăn âm mưu sử dụng tài sản bị đóng băng

Chủ tịch EC, Ursula von der Leyen.

Theo đề xuất mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC), khối này sẽ sử dụng 210 tỷ euro (245 tỷ đô la) tài sản bị đóng băng của Nga để cấp “khoản vay bồi thường” cho Ukraine.

Theo kế hoạch, Ukraine sẽ chỉ trả nợ nếu Nga đồng ý bồi thường chiến tranh, một kịch bản được nhiều người cho là khó xảy ra.

Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số thành viên EU - đặc biệt là Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn số tiền này, và đã cảnh báo về những rủi ro pháp lý to lớn.

Một số nhà ngoại giao EU am hiểu vấn đề này nói với Bloomberg rằng, Mỹ cũng không hài lòng với kế hoạch này, vì họ tin rằng, "các tài sản này là cần thiết để giúp đảm bảo một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow, và không nên được sử dụng để kéo dài chiến tranh".

Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự rạn nứt giữa Mỹ và EU, một báo cáo trước đó của Politico cho rằng, Washington muốn EU trả lại tài sản bị đóng băng của Nga sau khi ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Ngoài ra, phiên bản ban đầu của kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine do Mỹ hậu thuẫn - đã bị rò rỉ trên phương tiện truyền thông vào tháng trước và gây ra mối lo ngại ở EU - cũng đề xuất chuyển hướng 100 tỷ đô la từ các tài sản bị đóng băng của Nga sang tái thiết Ukraine, mặc dù không rõ liệu điều kiện này có còn đang được tranh luận hay không.

Thủ tướng Bỉ, Bart De Wever, cũng cảnh báo rằng, việc sử dụng các khoản tiền bị đóng băng có thể làm suy yếu đòn bẩy của EU trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

Tuy nhiên, Chủ tịch EC, Ursula von der Leyen, vẫn tiếp tục bất chấp những lo ngại của Bỉ, và đã đưa ra hai đề xuất tài trợ cho Ukraine.

Phương án đầu tiên đề cập đến việc vay nợ ở cấp độ EU, vốn có khả năng bị chặn lại vì cần sự nhất trí, trong khi phương án thứ hai tập trung vào "khoản vay bồi thường", và chỉ cần đa số đủ điều kiện để thông qua.

Bà Von der Leyen đã nêu rõ ưu tiên của mình, tuyên bố rằng, khoản vay này sẽ không được tài trợ bởi người nộp thuế châu Âu.

Moscow đã mô tả kế hoạch của EU là hành vi trộm cắp, và cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa pháp lý khắc nghiệt.