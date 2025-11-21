Mỹ vạch trần âm mưu buôn lậu "hàng cấm" sang Trung Quốc

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Nvidia Jensen Huang. Ảnh: AP

Theo phía Mỹ, âm mưu trên diễn ra ở Florida, từ tháng 9-2023 đến tháng 11-2025. Các bị cáo đã sử dụng một công ty bất động sản tên Janford Realtor làm "trung gian" để xuất khẩu trái phép và không có giấy phép các bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến thuộc danh mục kiểm soát chặt chẽ của Mỹ sang Trung Quốc.

Công tố viên cho biết Janford thực tế chưa từng thực hiện bất kỳ giao dịch bất động sản nào.

Theo cáo trạng, 3 người trong nhóm xác định khách hàng mua GPU tại Trung Quốc và nhận đơn hàng thông qua Janford, còn người thứ 4, một doanh nhân Mỹ, phụ trách mua chip cho đường dây này từ công ty của ông ta tại Mỹ. Các chip Nvidia bị xuất khẩu trái phép được cho là A100, chip cho trung tâm dữ liệu không còn thuộc nhóm chip đời mới nhất nhưng vẫn có thể đào tạo và chạy các mô hình AI.

Nhóm này cũng bị cáo buộc tìm cách tuồn chip H100, H200 và 10 siêu máy tính do HP sản xuất và được trang bị chip Nvidia. Bộ Thương mại Mỹ cấm xuất khẩu toàn bộ các loại chip này sang Trung Quốc.

Công tố viên cho biết âm mưu này bao gồm 4 lần xuất khẩu GPU Nvidia sang Trung Quốc. Lần thứ nhất và thứ hai đã thành công với tổng cộng 400 chip A100 được chuyển đến Trung Quốc từ tháng 10-2024 đến tháng 1-2025. Tuy nhiên, lần thứ 3 và thứ 4 đã bị cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn.

Bốn người bị truy tố gồm Hon Ning Ho, Cham Li, Jin Chen và Brian Raymond. Ho và Chen bị bắt vào ngày 19-11 và đều bị tạm giam trong khi Raymond được tại ngoại. Li đã ra hầu tòa lần đầu ngày 20-11 tại California và đang bị tạm giam chờ phiên điều trần vào tuần tới.

Cáo trạng cho rằng các bị cáo đã sử dụng nhiều kỹ thuật để che giấu danh tính để tránh bị chính phủ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện.

Nếu bị kết tội các cáo buộc nghiêm trọng nhất, họ có thể đối mặt mức án lên tới 20 năm tù.

Luật pháp Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip bán dẫn tiên tiến từ cách đây 3 năm và vẫn được duy trì vì lo ngại chip trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc và đe dọa an ninh Mỹ.

Những tiến bộ nhanh chóng của Trung Quốc, bao gồm việc ra mắt chatbot AI DeepSeek vào tháng 1, đã làm gia tăng lo ngại của Mỹ rằng đối thủ kinh tế hàng đầu của họ đang tìm cách lách luật và tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Vấn đề "tuồn hàng" gây lo ngại ngay cả ở những cấp cao nhất của ngành chip.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã lên tiếng về việc này ngày 19-11 trên Bloomberg TV sau cuộc họp công bố lợi nhuận của công ty hiện là doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới.

Ông Huang trấn an rằng Nvidia có quy trình kiểm tra và tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Sau khi 4 người bị truy tố, người phát ngôn Nvidia tuyên bố: "Hệ thống kiểm soát xuất khẩu rất chặt chẽ và toàn diện. Ngay cả những giao dịch nhỏ với các sản phẩm đời cũ trên thị trường thứ cấp cũng bị kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng".