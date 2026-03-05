HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Mỹ và Venezuela ký thỏa thuận vàng khổng lồ

Hoàng Vân |

Công ty khai thác mỏ thuộc sở hữu nhà nước của Venezuela vừa ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD để bán tới 1.000kg vàng cho thị trường Mỹ.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum (trái) và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại Cung điện Tổng thống Miraflores ở Caracas, ngày 4/3/2026.

Theo hai nguồn tin am hiểu thỏa thuận này tiết lộ với tờ Axios hôm 5/3, thỏa thuận này cho thấy mối quan hệ thương mại giữa Venezuela và Mỹ ngày càng thắt chặt, sau khi chính quyền Tổng thống Trump nắm quyền kiểm soát trên thực tế đối với Tập đoàn dầu khí của nước này.

Thỏa thuận vàng này yêu cầu công ty khai thác mỏ nhà nước Minerven của Venezuela cung cấp từ 650 đến 1.000kg vàng thỏi Dore cho Tập đoàn thương mại hàng hóa Trafigura.

Hợp đồng quy định hàm lượng vàng thành phẩm phải đạt 98%.

Trafigura sẽ vận chuyển vàng đến các nhà máy tinh luyện vàng của Mỹ theo một thỏa thuận riêng với Chính phủ Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, người đã đến Venezuela hôm 4/3 để thảo luận về các cơ hội khai thác dầu mỏ và khoáng sản, đã giúp thúc đẩy hợp đồng khai thác vàng này.

Hiện nay, 1kg vàng nguyên chất có giá khoảng 166.000 USD. Tuy nhiên, giá vàng biến động tùy thuộc vào thị trường, song nhìn chung giá vàng đã tăng trong bối cảnh bất ổn tài chính toàn cầu.

Được biết, hợp đồng vàng này là thỏa thuận khai thác thứ ba được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền Tổng thống Trump, khi Mỹ nắm quyền kiểm soát nguồn tài nguyên quan trọng và dồi dào nhất của Venezuela, đó là dầu mỏ.

Theo Axios
