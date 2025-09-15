Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận về TikTok

Vòng đàm phán mới nhất giữa phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tại Madrid. Phiên họp đầu tiên đã kết thúc vào ngày 14/9 sau khoảng 6 giờ mà không có dấu hiệu nào cho thấy có bước đột phá.

Các nội dung đàm phán chính bao gồm ứng dụng TikTok, thuế quan và kinh tế. Theo Reuters , các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về việc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok.

“Mọi việc vẫn đang rất tốt đẹp. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và tôi tôn trọng tất cả các đối tác”, Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh.

Ông nói rằng, cả hai bên đều đã đạt được tiến triển về các chi tiết kỹ thuật, nhưng việc đạt được thỏa thuận về các vấn đề khác sẽ rất khó khăn.

"Các đối tác Trung Quốc của chúng tôi đã đưa ra một yêu cầu rất quyết liệt", ông Bessent nói thêm. "Chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có thể đạt được điều đó vào lúc này hay không. Chúng tôi không sẵn sàng hy sinh an ninh quốc gia vì một ứng dụng mạng xã hội”.

Bộ trưởng cho biết, ngay cả khi không đạt được thỏa thuận về việc Trung Quốc thoái vốn khỏi TikTok, thì điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trước khi tham gia cuộc họp với phái đoàn Mỹ ngày 15/9 tại Madrid. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Kết quả khả dĩ nhất của các cuộc đàm phán tại Madrid là công ty ByteDance (Trung Quốc) - chủ sở hữu của TikTok - được gia hạn thời gian thoái vốn khỏi các hoạt động tại Mỹ trước ngày 17/9, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa tại thị trường Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc, TikTok có khả năng bị cấm tại Mỹ trừ khi được chuyển giao cho chủ sở hữu Mỹ.

Phát biểu ngày 15/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết, Bắc Kinh không có thông tin mới nào để cung cấp về vấn đề này. "Liên quan đến TikTok, Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định lập trường của mình", ông Lin nói mà không tiết lộ cụ thể.