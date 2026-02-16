Mỹ và Israel bàn cách ép Iran giảm bán dầu cho Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Quan điểm này được hai nhà lãnh đạo thống nhất tại cuộc gặp hôm 12/5, khi ông Netanyahu tới Nhà Trắng.

“Chúng tôi đã nhất trí sẽ gây sức ép tối đa với Iran, chẳng hạn như liên quan đến việc Iran bán dầu cho Trung Quốc”, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios .

Trung Quốc hiện chiếm hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Việc Mỹ hành động với trao đổi thương mại này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn thu của Iran từ dầu mỏ.

Tuần trước, các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán hạt nhân thông qua trung gian Oman nhằm khôi phục đối thoại, sau khi Tổng thống Mỹ Trump triển khai lực lượng hải quân đến khu vực.

Trong khi đó, hai quan chức Mỹ nói với Reuters, rằng Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu Tổng thống Trump ra lệnh tấn công. Kịch bản này nếu xảy ra sẽ dẫn tới một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì xảy ra trước đây.

Hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiến hành đàm phán với Iran tại Geneva vào ngày 17/2.

Ngày 14/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo, dù ông Trump ưu tiên đạt được thỏa thuận với Tehran, nhưng “điều đó rất khó”.

Trong khi đó, việc Mỹ tập trung lực lượng quân sự trong khu vực làm dấy lên lo ngại về khả năng Washington sẽ có hành động quân sự mới.

Ngày 13/2, các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều thêm tàu sân bay tới Trung Đông, bổ sung hàng nghìn binh sĩ cùng máy bay chiến đấu, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và các hỏa lực khác.

Khi được hỏi về công tác chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài của Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nói: “Tổng thống Trump đặt mọi phương án liên quan đến Iran lên bàn”.

“Ông lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau về từng vấn đề, nhưng đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những gì tốt nhất cho đất nước và an ninh quốc gia”, bà Kelly nói.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận.

Năm ngoái, Mỹ đã điều 2 tàu sân bay tới khu vực khi tiến hành cuộc không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, chiến dịch “Midnight Hammer” hồi tháng 6/2025 về bản chất chỉ là một cuộc tấn công đơn lẻ, với đội máy bay ném bom tàng hình bay từ Mỹ để đánh vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Iran sau đó chỉ tiến hành một đòn trả đũa rất hạn chế nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar.

Theo các quan chức, kế hoạch đang được chuẩn bị lần này phức tạp hơn nhiều.