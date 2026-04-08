Mỹ và Iran vừa đình chiến, xăng dầu lao dốc, vàng tăng vùn vụt: Đầu tư gì để sinh lời lớn nhất?

T.Hường |

Thị trường tài chính diễn biến đầy bất ngờ ngay sau khi Mỹ và Iran tuyên bố ngừng bắn.

Trong tối 07/04 (theo giờ Việt Nam), Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi - xác nhận nước này sẽ đảm bảo lưu thông các tàu chở dầu an toàn qua eo biển Hormuz trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực, với điều kiện các bên không tiếp tục leo thang quân sự.

Động thái này giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu. Trước đó, hàng trăm tàu chở dầu phải neo đậu chờ đợi do căng thẳng leo thang trong khu vực.

Giá dầu rớt mạnh, vàng bật tăng

Ngay sau thông tin ngừng bắn, giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng. Dầu Brent giảm về quanh 108–109 USD/thùng. Dầu WTI lùi về khoảng 112 USD/thùng sau khi từng vượt 116 USD

Nguyên nhân chính vì eo Hormuz được đảm bảo lưu thông và kỳ vọng nguồn cung bổ sung từ các nước vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út.

Trong nước, giá xăng dầu ổn định. Giá xăng dầu bán lẻ theo bảng giá công bố của Petrolimex hôm nay tại vùng 1 và vùng 2 như sau. Xăng Ron 95-V ở mức 27.370-27.910; xăng Ron 95-III ở mức 26.970-27.500; xăng sinh học E5 Ron 92-II là 25.420-25.920 đồng/ lít.﻿

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ giảm.

Trái với xăng, dầu, giá vàng thế giới lại bật tăng , từ mốc 4.600 USD tiến sát vùng 4.800 USD/ounce.

Trong nước, vàng SJC tăng mạnh. Đêm qua, vùng giá vẫn ở ngưỡng khoảng 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) thì ngay đầu sáng nay đã bật tăng lên mức 174 – 177 triệu đồng/lượng.

    • Mặc dù lệnh ngừng bắn giúp giảm rủi ro, nhưng bất ổn địa chính trị vẫn còn và vàng vẫn giữ vai trò trú ẩn. Trong bối cảnh nợ công Mỹ không ngừng tăng cao, giới đầu tư vẫn không ngừng kỳ vọng những đợt cắt giảm lãi suất và đây chính là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng tăng.

Thị trường trong nước: biến động mạnh, nhà đầu tư nên làm gì?

  • Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tăng "chóng mặt" và giá vàng trong nước - thế giới chênh lệch rất lớn, nhà đầu tư cá nhân đang phân hoá mạnh mẽ. Trên các fanpage, hội, nhóm chuyên về đầu tư tài chính, nhiều người hô hào chuyển từ vàng sang tiết kiệm và cổ phiếu. Trong khi đó, rất nhiều người vẫn nắm giữ hoặc mua vàng với kỳ vọng giá vàng sẽ quay lại đỉnh. Nếu giá vàng "hồi" về mức 190 triệu đồng/ lượng giống hồi tháng 1 năm nay, nhà đầu tư có thể vẫn có lãi rất lớn.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện tại: Thỏa thuận ngừng bắn chỉ có hiệu lực 2 tuần và có điều kiện ﻿, nguy cơ đảo chiều vẫn cao nếu căng thẳng tái bùng phát. Vì thế, giá vàng và dầu đều có thể biến động mạnh theo từng tin tức mới. Nhà đầu tư tránh “all-in” vào một kênh duy nhất mà nên phân bổ danh mục hợp lý cũng như theo dõi sát diễn biến chính trị quốc tế

