Axios: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, chờ quyết định cuối cùng từ Tổng thống Trump

Trang Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực tham gia vào các nỗ lực hòa giải cho biết, việc ký kết biên bản ghi nhớ sẽ là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng một thỏa thuận cuối cùng giải quyết các yêu cầu hạt nhân của Tổng thống Trump vẫn cần thêm các cuộc đàm phán chuyên sâu.

"Đây là một thỏa thuận nhằm đưa tất cả các bên đến bàn đàm phán. Chúng ta sẽ giải quyết các chi tiết trong các cuộc thương lượng", một trong các quan chức Mỹ cho hay.

Các quan chức Mỹ cho biết các điều khoản của thỏa thuận về cơ bản đã được nhất trí tính đến thứ Ba (26/5), nhưng cả hai bên vẫn cần sự chấp thuận từ lãnh đạo cấp cao.

Phía Mỹ khẳng định Iran sau đó thông báo đã nhận được sự chấp thuận cần thiết để ký kết, dù Tehran chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Các nhà đàm phán Mỹ đã thông báo cho Tổng thống Trump về chi tiết của thỏa thuận cuối cùng, song ông chưa lập tức ký duyệt mà yêu cầu thêm vài ngày để cân nhắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các quan chức Mỹ, bản ghi nhớ 60 ngày sẽ bảo đảm hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz "không bị cản trở", bao gồm việc Iran phải tháo gỡ toàn bộ thủy lôi trong vòng 30 ngày. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân theo từng giai đoạn và miễn trừ một phần lệnh trừng phạt để Iran có thể xuất khẩu dầu.

Thỏa thuận cũng bao gồm cam kết của Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Hai vấn đề ưu tiên trong thời gian đàm phán là xử lý lượng uranium làm giàu cao của Iran và tương lai chương trình làm giàu uranium của nước này.

Washington đồng thời cam kết thảo luận về việc nới lỏng trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và thiết lập cơ chế viện trợ nhân đạo.

Ngoài hồ sơ hạt nhân, bản ghi nhớ còn đề cập đến việc chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah tại Li-băng, cũng như các cuộc thảo luận về vai trò của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Một quan chức Mỹ nhận định Iran đang đứng trước cơ hội thay đổi hướng đi để phục hồi nền kinh tế, nhưng nhấn mạnh kết quả thực sự sẽ chỉ được kiểm chứng trong 60 ngày đàm phán tới.

"Iran hiện có cơ hội giải phóng nền kinh tế của mình và có những người trong hệ thống của họ hiểu rằng đây là cơ hội để đi theo một hướng khác... Chúng ta sẽ biết được điều đó trong các cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày hay không", quan chức Mỹ lưu ý.

Hai quan chức Mỹ cho biết Iran đã đưa ra các cam kết bằng lời nói trong các cuộc đàm phán, thể hiện sự sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh chưa thể xác định mức độ nghiêm túc của Tehran cho đến khi hai bên bước vào các cuộc thương lượng trực tiếp.

"Mục tiêu của bản ghi nhớ là đưa cả hai bên vào phòng đàm phán để kiểm chứng những cam kết đó", một quan chức Mỹ nói.

Bản ghi nhớ cũng đề cập đến việc thúc đẩy "hòa bình khu vực", trong đó chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng sẽ thảo luận với Iran về việc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông.

Washington đồng thời cảnh báo nếu trong quá trình đàm phán, Iran không đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi lựa chọn, bao gồm cả biện pháp kinh tế và quân sự. Các quan chức cho biết kế hoạch rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực sẽ phụ thuộc vào việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng với Tehran.