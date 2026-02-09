Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Keir Starmer, Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Emmanuel Macron trong một cuộc gặp tại London.

Hãng RIA Novosti có bài phân tích xem liệu phương Tây có dám thực hiện bước đi như vậy hay không và hậu quả sẽ ra sao.

Chiếu tướng trong ba nước đi

Tờ Financial Times đưa tin về một kế hoạch đáp trả nhiều tầng lớp "đối với việc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng". Theo tờ báo này, các cuộc đàm phán căng thẳng về vấn đề này đã diễn ra từ tháng 12. Kiev hy vọng rằng không chỉ các nước EU mà cả Mỹ cũng sẽ gửi quân đội.

Dự kiến nếu Moscow nối lại các hành động tấn công, các đồng minh của Ukraine sẽ đáp trả trong vòng 24 giờ. Nếu ngoại giao thất bại, một "liên minh các nước sẵn sàng" sẽ can thiệp, bao gồm một số quốc gia EU, Vương quốc Anh, Na Uy, Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Mỹ sẽ tham gia chiến dịch 72 giờ sau đó.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin của Financial Times. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng quân đội NATO sẽ chỉ được triển khai đến Ukraine sau khi đạt được hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Sứ mệnh của phương Tây sẽ bao gồm ba thành phần: bộ binh, không quân và hải quân.

"Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác đã đạt được những tiến triển đáng khích lệ về các đảm bảo này tại cuộc họp tháng trước ở Paris. Một số quốc gia NATO thuộc châu Âu đã tuyên bố rằng, sau khi đạt được thỏa thuận, họ sẽ gửi quân đến Ukraine.

Quân đội trên bộ, máy bay trên không và tàu chiến trên Biển Đen. Mỹ sẽ hỗ trợ, và các nước khác đã hứa sẽ hỗ trợ bằng những cách khác.

Các đảm bảo an ninh là điều thiết yếu, và điều này rất quan trọng, bởi vì chúng ta biết rằng việc đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến tranh khủng khiếp này sẽ đòi hỏi những quyết định khó khăn", ông Rutte phát biểu từ bục phát biểu của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, đã đáp trả: "Chính những binh lính này, từ 'liên minh tự nguyện' này, sẽ do Anh và Pháp dẫn đầu. Rõ ràng, đây là một kế hoạch can thiệp quân sự nước ngoài không che đậy. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng tôi".

Tuy nhiên, bên lề các cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở Abu Dhabi, người ta biết được rằng các quan chức phương Tây vẫn coi việc triển khai quân đội nước ngoài ở Ukraine là một biện pháp để đảm bảo an ninh cho chính quyền Kiev. Hơn nữa, những binh lính này không phải là lực lượng gìn hòa bình, mà là một "lực lượng phản ứng nhanh đa quốc gia".

Cược châu Âu

Một tháng trước, các nhà lãnh đạo của Anh và Pháp đã ký một tuyên bố với Tổng thống Ukraine Zelensky về đảm bảo an ninh cho Kiev. Theo Thủ tướng Anh Keir Starmer, văn kiện này đã tạo cơ sở pháp lý cho các lực lượng phương Tây thiết lập các căn cứ quân sự tại đó và xây dựng các cơ sở an toàn để cất giữ vũ khí và thiết bị.

Như đã nêu trong tuyên bố, Mỹ sẽ phối hợp giám sát lệnh ngừng bắn. Nước này cũng sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để xử lý các vi phạm lệnh ngừng bắn và xác định những người chịu trách nhiệm.

"Liên minh các nước sẵn sàng" cam kết tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Về phía quân đội châu Âu, họ phải giúp quân đội Ukraine "phục hồi và răn đe Nga".

Nhưng Mỹ không ký bất cứ thỏa thuận nào. Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Stephen Witkoff, người có mặt tại cuộc họp, chỉ nói rằng "các nghị định thư an ninh" về cơ bản đã hoàn tất, nhưng vấn đề lãnh thổ vẫn cần được giải quyết.

"Bản tuyên bố này hóa ra lại hoàn toàn không hướng tới một giải pháp hòa bình. Nó không nhằm mục đích đạt được hòa bình và an ninh lâu dài, mà là tiếp tục quân sự hóa, leo thang và mở rộng xung đột", bà Zakharova nhận xét.

Tuy nhiên, việc điều động quân đội đến bất kỳ quốc gia nào đều cần sự chấp thuận của quốc hội. Ví dụ, Ý, Cộng hòa Séc và Croatia ngay lập tức phủ nhận điều này, và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã khéo léo lưu ý rằng quyết định cuối cùng thuộc về các thành viên của Quốc hội Đức.

Sự điên rồ của kẻ yếu

Tatyana Parkhalina, Phó Giám đốc Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin rằng "liên minh những người sẵn sàng" nên được mô tả chính xác hơn là "liên minh những người do dự", vì không ai trong đó sẵn sàng cam kết bảo vệ không chỉ Ukraine mà ngay cả chính bản thân họ.

Những sáng kiến này có thể sẽ không đi đến đâu và cuối cùng sẽ biến các nhà lãnh đạo châu Âu thành "những miếng mồi ngon trên bàn ăn của Nga và Mỹ", khi họ đang nỗ lực tạo ra một hệ thống an ninh toàn cầu mới.

"Trước hết, quân đội châu Âu chỉ có thể hiện diện ở Ukraine với sự đồng ý của Nga và sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Có khả năng Washington sẽ đề nghị Moscow một điều gì đó để đổi lấy sự cho phép. Nhưng cho đến nay, chúng ta chưa thấy bất cứ điều gì như vậy.

Hơn nữa, các bản dự thảo bị rò rỉ cho giới truyền thông cho thấy người châu Âu dự định hành động rất thận trọng, liên tục theo dõi sát sao Mỹ", chuyên gia nhận định.

Sự do dự này được giải thích bởi thói quen sống dưới sự bảo hộ của Mỹ ở các nước châu Âu. Liên minh châu Âu trên thực tế đã bỏ rơi quân đội của chính mình, trong khi Anh Quốc lại giao phó lực lượng hạt nhân của mình cho Mỹ.

Tuy nhiên, nhà khoa học chính trị Alexander Olenchenko chỉ ra rằng người châu Âu đã có những hoạt động không lành mạnh hướng về Ukraine và cần phải giải thích mức độ nghiêm trọng của những hậu quả có thể xảy ra.

"Giải pháp đảm bảo an ninh tốt nhất cho Ukraine là không can thiệp vào quan hệ Nga-Ukraine. Nếu quân đội châu Âu xuất hiện gần Kiev, ngay cả sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết, điều đó có nghĩa là phương Tây đang chuẩn bị chiến tranh với Nga. Trong hoàn cảnh này, bất kỳ sự hòa giải nào cũng đều không thể xảy ra", chuyên gia nhấn mạnh.

Đồng thời, ông tin rằng Moscow đang truyền đạt quan điểm của mình một cách rõ ràng và nhất quán tới các nhà lãnh đạo phương Tây, do đó cuối cùng họ sẽ từ bỏ việc can thiệp sâu hơn vào cuộc phiêu lưu ở Ukraine.