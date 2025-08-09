Mỹ và Ấn Độ hợp tác phóng vệ tinh để hỗ trợ ứng phó với các thảm họa thiên nhiên

NASA-ISRO, hay NISAR, tàu vũ trụ được trang bị hai loại radar khẩu độ tổng hợp do cơ quan vũ trụ Mỹ và Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ thiết kế trong dự án vệ tinh chung đầu tiên của hai nước. Radar, do NASA tiên phong sử dụng trong không gian, hoạt động giống như radar thông thường ở chỗ nó sử dụng vi sóng để phát hiện các bề mặt và vật thể ở xa. Tuy nhiên, công nghệ xử lý dữ liệu tiên tiến cho phép quan sát chi tiết ở độ phân giải cao.

Minh họa vệ tinh NISAR trên quỹ đạo phía trên miền trung và miền Bắc California, Mỹ.

NISAR đã cất cánh từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan trên bờ biển đông nam Ấn Độ ngày 6/8 trên tên lửa đẩy địa tĩnh GSLV-F16 của ISRO. Vụ phóng được phát trực tiếp trên NASA+ và kênh YouTube .

Vệ tinh phát hiện thay đổi từng centimet trên bề mặt Trái đất

Vệ tinh sẽ quay quanh Trái Đất 14 lần mỗi ngày để quét gần như toàn bộ bề mặt của hành tinh này hai lần trong mỗi 12 ngày, đồng thời phát hiện những thay đổi trên bề mặt Trái Đất xuống đến từng centimet.

Radar kép của NISAR sẽ thu thập thông tin giúp hiểu rõ hơn về lở đất và động đất, đồng thời cải thiện việc giám sát các tảng băng, sông băng, đất đóng băng vĩnh cửu, rừng, đất ngập nước và các cánh đồng nông nghiệp. Dữ liệu, sẽ được công khai khi được thu thập và tải xuống từ vệ tinh, cũng sẽ được sử dụng để chuẩn bị và ứng phó với bão, núi lửa phun trào, lũ lụt và cháy rừng.

Nicky Fox, quản trị viên liên kết của Ban giám đốc sứ mệnh khoa học của NASA, cho biết: “Mặc dù chúng ta có thể không phải lúc nào cũng nhận thấy, nhưng phần lớn bề mặt đất liền của Trái Đất đang chuyển động liên tục, nhưng những thay đổi này tinh vi đến mức hiện tại chúng ta hầu như không thể phát hiện được. Nhu cầu chuẩn bị tốt hơn trước, trong và sau những thách thức do thiên tai gây ra trên toàn thế giới là vô cùng cấp thiết”.

Giám sát hành tinh

NISAR, dài khoảng một chiếc xe bán tải, dự kiến sẽ thu thập được nhiều thông tin nhờ hệ thống radar kép - một hệ thống băng tần L với bước sóng 25cm và một hệ thống băng tần S với bước sóng 10cm. Băng tần L được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm Động cơ Phản lực (JPL) của NASA tại Pasadena, California, trong khi băng tần S được cung cấp bởi ISRO.

“NISAR là mối quan hệ đối tác bình đẳng 50/50 giữa NASA và ISRO”, Wendy Edelstein, phó giám đốc dự án NISAR tại Phòng Thí nghiệm Phản lực JPL của NASA, phát biểu trong cuộc họp báo. “Hai radar này phối hợp với nhau để đạt được những thành tựu khoa học mà không radar nào có thể đạt được nếu chỉ sử dụng một mình”.

Tín hiệu của mỗi hệ thống được hiệu chuẩn theo các đặc điểm có kích thước khác nhau trên Trái Đất. Các bước sóng ngắn hơn trong dải S có thể đo các vật thể nhỏ, như lá cây và độ nhám của bề mặt, để theo dõi cây trồng, trong khi các bước sóng dài hơn trong dải L có thể nhìn xuyên qua tán cây rậm rạp để nghiên cứu cấu trúc rừng và thậm chí phát hiện đá tảng và thân cây. Hệ thống radar cũng có thể thực hiện các phép đo cụ thể về chuyển động, biến dạng đất và độ ẩm.

Bằng cách phản xạ tín hiệu vi sóng khỏi bề mặt Trái Đất và thu tín hiệu phản hồi trên một ăng-ten phản xạ radar lớn, NISAR sẽ có thể nhìn xuyên qua mây và mưa cả ngày lẫn đêm.

Việc quan sát liên tục của vệ tinh có thể phát hiện chuyển động đất tiềm ẩn trước khi núi lửa phun trào, hoặc giúp các nhà khoa học hiểu được chuyển động trên bề mặt Trái Đất có thể phá vỡ cơ sở hạ tầng như đê hoặc đập như thế nào. Theo NASA , nó thậm chí có thể cung cấp thông tin chi tiết về nơi có thể xảy ra động đất.