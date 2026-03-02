Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran

"Chúng tôi luôn nói rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ cũng không thể được phép sở hữu một kho vũ khí tên lửa khổng lồ và đó chính xác là những gì họ đang có - hàng nghìn, hàng nghìn tên lửa, nhiều hơn cả hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel cộng lại", Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Tom Cotton nói hôm Chủ nhật.

"Những gì người dân Mỹ sẽ thấy trong những ngày tới sẽ là sự tập trung có phương pháp và có hệ thống vào tên lửa của Iran, các bệ phóng tên lửa của họ và cuối cùng là khả năng sản xuất tên lửa của họ để họ không thể tiếp tục đe dọa quân đội của chúng ta, Israel và những người bạn khác của chúng ta trong khu vực", ông Cotton nói thêm.

Các điểm Mỹ và Israel không kích Iran (đỏ) và các cuộc đáp trả của Iran (xanh). Nguồn: Reuters

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa trả đũa nhằm vào Israel và 8 quốc gia Ả Rập trên khắp Trung Đông sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác thiệt mạng.

Hiện tại, 9 người thiệt mạng ở Beit Shemesh, một thành phố ở Israel, và cuộc tấn công ở Dubai đã gây cháy một khách sạn năm sao, một cuộc tấn công khác nhắm vào sân bay quốc tế cũng được tiến hành.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết UAE đã bị nhắm mục tiêu bởi hơn 130 tên lửa và hơn 200 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Israel đã phát động một đợt tấn công mới vào Tehran hôm Chủ nhật, tuyên bố mục tiêu là thống trị bầu trời.

Iran tuyên bố giáng những đòn "kinh hoàng"

Quân đội Mỹ cho biết họ đã đánh chìm một tàu của Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ bằng 4 tên lửa đạn đạo, truyền thông nhà nước đưa tin.

Quân đội Israel cho biết trong ngày qua, máy bay Israel đã tiến hành các cuộc tấn công để mở "con đường đến Tehran", và phần lớn các hệ thống phòng không ở miền tây và trung Iran đã bị phá hủy.

Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, cho biết nhiều mục tiêu vẫn còn, bao gồm các địa điểm sản xuất công nghiệp quân sự. Khi được hỏi liệu Israel có cân nhắc triển khai lực lượng mặt đất hay không, Shoshani cho biết điều đó không nằm trong diện xem xét

Tổng thống Trump cảnh báo hôm Chủ nhật rằng Mỹ sẽ tấn công Iran "với lực lượng chưa từng thấy trước đây" nếu nước này đáp trả sau các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ.

Iran đã tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công và đã tiến hành một loạt các hành động quân sự nhắm vào mục tiêu khác, khiến vùng Vịnh tiếp tục trong tình trạng căng thẳng. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy trong ngày thứ hai liên tiếp ở Dubai và trên thủ đô Doha của Qatar, theo lời các nhân chứng. Khói đen bốc lên trên cảng Jebel Ali của Dubai, một trong những cảng biển nhộn nhịp nhất ở Trung Đông.

Một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel - và sự trả đũa của Iran - đã gây chấn động đến nhiều lĩnh vực từ vận tải biển đến hàng không và dầu mỏ, trong bối cảnh cảnh báo về chi phí năng lượng tăng cao và sự gián đoạn kinh doanh ở vùng Vịnh, một tuyến đường thủy chiến lược và trung tâm thương mại toàn cầu.

Ít nhất 150 tàu chở dầu, bao gồm cả tàu chở dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, đã thả neo ở vùng biển Vịnh mở ngoài eo biển Hormuz và hàng chục tàu khác đang đứng yên ở phía bên kia điểm nghẽn, dữ liệu vận chuyển cho thấy hôm Chủ nhật, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Theo ước tính của Reuters, các tàu chở dầu tập trung ở vùng biển mở ngoài khơi bờ biển của các nước sản xuất dầu lớn vùng Vịnh, bao gồm Iraq và Ả Rập Xê Út, cũng như Qatar.