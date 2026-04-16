Mỹ tuyên bố phong toả eo biển Hormuz, vừa có 2 tàu chở dầu và khí đốt bị trừng phạt di chuyển 'mượt mà': Chuyện gì đang xảy ra?

Vu Lam |

Trong ngày thứ 3 của chiến dịch phong tỏa do Mỹ triển khai tại eo biển Hormuz, ít nhất 2 tàu có liên hệ với Iran và đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington đã di chuyển thành công qua khu vực này.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, các phương tiện nói trên đã đi vào Vịnh Ba Tư thông qua một tuyến đường vòng từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), thay vì hành trình trực tiếp như thông thường.

Diễn biến này ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới chủ tàu, thương nhân năng lượng và nhà đầu tư. Họ đang theo dõi sát sao từng chuyến đi qua Hormuz để đánh giá mức độ kiểm soát của cả Mỹ lẫn Iran đối với một trong những tuyến vận tải nhộn nhịp nhất thế giới.

1 trong 2 tàu đáng chú ý là tàu chở khí hóa lỏng G Summer. Dữ liệu cho thấy con tàu đã đi vào Vịnh Ba Tư bằng cách luồn qua khoảng giữa 2 đảo Larak và Qeshm của Iran. Dù không chở hàng, tàu phát tín hiệu cho thấy thuộc sở hữu và có thủy thủ đoàn Trung Quốc, một biện pháp thường được sử dụng để giảm rủi ro trong khu vực nhạy cảm, đồng thời khai báo điểm đến là cảng Khor Al Zubair của Iraq.

Ngay sau đó, tàu chở dầu cỡ lớn Hong Lu, cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đã thực hiện hành trình tương tự. Con tàu có khả năng chở tới 2 triệu thùng dầu này hiện chưa có hàng và đang di chuyển dọc bờ biển Iran. Dù từng phát tín hiệu hướng tới Basrah (Iraq), tàu hiện cho biết đang chờ chỉ thị mới.

Điểm đáng chú ý là cả 2 tàu đều xuất phát từ khu vực ngoài khơi Fujairah (UAE), sau đó di chuyển vòng qua Vịnh Oman rồi áp sát bờ biển Iran trước khi tiến vào Hormuz, một lộ trình được đánh giá là "không bình thường", nhằm tránh các điểm kiểm soát chính.

Không chỉ có 2 tàu trên, một số tàu khác cũng được ghi nhận di chuyển theo tuyến tương tự. Tàu hàng rời Rosalina đã đi trước đó vài giờ, hướng tới một cảng của Iran với hàng hóa là lương thực. Trong khi đó, tàu chở sản phẩm dầu Nobler lại di chuyển theo chiều ngược lại, rời Vịnh Ba Tư qua phía nam đảo Larak để hướng tới cảng Sohar của Oman.

Trước đó 1 ngày, 2 tàu container Golbon và Kashan, cũng có liên hệ với Iran, được cho là đã rời Vịnh Ba Tư, men theo bờ biển Iran về phía biên giới Pakistan. Những hành trình này cho thấy một mạng lưới vận tải linh hoạt đang hình thành nhằm thích ứng với điều kiện phong tỏa.

Dù vậy, lưu lượng tàu thuyền qua Hormuz vẫn giảm mạnh. Nếu như trước chiến tranh có khoảng 135 tàu/ngày đi qua khu vực này, thì hiện tại con số chỉ còn ở mức vài chục, thậm chí thấp hơn kể từ khi Mỹ bắt đầu kiểm soát chặt chẽ. Đáng chú ý, không có tàu chở dầu Iran nào đang chở hàng được ghi nhận rời khỏi eo biển, điều có thể khiến dòng chảy khoảng 1,7 triệu thùng/ngày bị gián đoạn.

Theo cơ sở dữ liệu Equasis, G Summer thuộc sở hữu và quản lý của công ty Seaport-Glory Marine có trụ sở tại Hong Kong, nhưng không có thông tin liên hệ rõ ràng. Trong khi đó, chủ sở hữu và đơn vị quản lý của Hong Lu không được xác định, một đặc điểm phổ biến của các tàu thuộc "hạm đội bóng tối".

Tàu Rosalina được cho là thuộc sở hữu của Pacific Dream Shipping, nhưng công ty này cũng không có thông tin liên hệ rõ ràng và dùng chung địa chỉ tại Monaco với Sea World Management. Tương tự, tàu Nobler thuộc sở hữu của Ruisheng Ship Management, có liên hệ với công ty Qingdao Shengxiang Shipping tại Trung Quốc.

Theo Business Standard

