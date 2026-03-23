Mỹ tuyên bố có “đầy tiền” để tiếp tục cuộc chiến với Iran

Chính phủ Mỹ có “rất nhiều tiền” để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Iran và đang kêu gọi Quốc hội phê duyệt bổ sung kinh phí, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết.

Ông Bessent đưa ra phát biểu trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC News ngày 22/3.

Quân đội Mỹ đã yêu cầu khoản ngân sách bổ sung 200 tỷ USD cho cuộc chiến chống Iran nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Quốc hội. Tổng thống Donald Trump vẫn chưa gửi yêu cầu tới Thượng viện và Hạ viện để phê duyệt khoản tiền này và chính quyền của ông tuyên bố con số này có thể thay đổi.

“Chúng tôi có rất nhiều tiền để tài trợ cho cuộc chiến này”, Bộ trưởng Bessent nói. “Đây chỉ là khoản bổ sung. Tổng thống Trump đã tăng cường quân đội, như cách ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông ấy muốn đảm bảo rằng quân đội được trang bị đầy đủ trong thời gian tới”.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết số tiền bổ sung này là cần thiết “để đảm bảo quân đội được cấp đủ kinh phí cho những gì đã làm và cho những gì có thể phải làm trong tương lai”.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến tốn kém nhất đối với Mỹ kể từ các cuộc xung đột kéo dài ở Iraq và Afghanistan. Các quan chức Mỹ cho biết 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn hơn 11 tỷ USD của Washington.

Quốc hội Mỹ, với đảng Cộng hòa chiếm đa số, đã thông qua mức ngân sách kỷ lục cho quân đội kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025. Tháng trước, ông Trump đã ký ban hành Đạo luật Phân bổ Ngân sách Quốc phòng năm tài chính 2026 với khoảng 840 tỷ USD.

Ông Bessent cũng bảo vệ quyết định của chính quyền ông Trump về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và Nga. Bộ trưởng tài chính Mỹ cho rằng quyết định này sẽ cho phép các quốc gia khác ngoài Trung Quốc, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, mua dầu, đồng thời ngăn giá dầu tăng vọt lên 150 USD/thùng và giảm nguồn thu của Nga và Iran.

Theo Reuters﻿