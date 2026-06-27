Mỹ tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran

Ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) chính thức tuyên bố một chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz.

Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, ngày 26/6/2026.

Theo nhiều nguồn tin ở Trung Đông, ngày 26/6, lực lượng Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào kho chứa tên lửa và máy bay không người lái (UAV), cũng như các trạm radar ven biển ở Iran.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, những hành động này là phản ứng trực tiếp đối với vụ tấn công bằng UAV của Iran nhằm vào tàu chở hàng M/V Ever Lovely mang cờ Singapore ở eo biển Hormuz trước đó.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh, cuộc tấn công của Iran là hành vi vi phạm trực tiếp thỏa thuận ngừng bắn hiện hành.

“Các hành động của Iran gây ra mối đe dọa trực tiếp đến tự do hàng hải quốc tế trong khu vực có tầm quan trọng chiến lược này.

Chúng tôi tuyên bố tiếp tục triển khai lực lượng của mình trong khu vực xung đột, để phối hợp đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Sự hiện diện quân sự của chúng tôi trong khu vực nhằm mục đích buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và đảm bảo an ninh các tuyến đường hàng hải”, thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Các bên hiện đang thảo luận về việc tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được trước đó.